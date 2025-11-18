Ind vs Rsa: 'भारत वापसी करेगा', ऑस्ट्रेलियाई पूर्व ओपनर ने बताया क्यों हुआ भारत का यह हाल, परिणाम बताया रुचिकर

एक समय अपनी धरती पर अजेय कहे जाने वाला भारत को उसके ही घर में पिछले एक साल में उन देशों ने जोर का झटका दिया है, जो कभी स्पिनर खेलने के मामले में नवसिखिए कहे जाते थे. पिछले न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का 3-0 से सफाया किया, तो अब दक्षिण अफ्रीका ने दो टेस्ट की सीरीज के पहले टेस्ट में ईडन को हराकर सनसनी फैला दी है. यह घर में खेले आखिरी 6 में से भारत की चौथी हार है. यह उस देश के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, जो साल 2013 फरवरी से 2024 अक्तूबर के बीच केवल चार ही मैच हारा. बहरहाल, ईडन की हार पर हाय-तौबा जारी है. पूर्व क्रिकेटरों के तीखे बयान आ रहे हैं, तो इनके बीच ऑस्ट्रेलियाई पूर्व ओपनर जस्टिन लेंगर को भारतीय टीम में अभी भी भरोसा है.

लेंगर ने कहा, 'अगर कोई यह सोच रहा है कि भारत का अपने घर में प्रभुत्व खत्म हो चुका है, तो वे बहुत ही साहसी है. मेरा अभी भी मानना है कि भारत में बहुत ज्यादा प्रतिभा है.' पूर्व ओपनर ने कहा, 'मेरे करियर के सबसे खूबसूरत पलों में से एक भारत को साल 2004 सीरीज में मात देना रहा क्योंकि मैंने हमेशा ही महसूस किया कि भारत को उसकी धरती पर हराना असंभव रहा है'

लेंगर बोले,'वह जीत मेरे करियर में माउंट एवरेस्ट सरीखी रही. इसलिए यह बहुत ही रुचिकर है कि इसमें हम थोड़ा बदलाव देख रहे हैं और विदेशी टीम भारत को उसकी जमीं पर हरा रही हैं. और शायद यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि बाकी दूसरे देशों के खिलाफ आईपीएल में भी खेल रहे हैं.' अपने समय के धाकड़ बल्लेबाज ने कहा, 'आप यह याद रखें कि कुछ भारतीय खिलाड़ी हाल ही में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया से लौटे. और इसके कुछ ही दिन बाद खिलाड़ियों को अपने घर में ईडेन गॉर्डन के मुश्किल हालात में खेल रहे हैं. इस भारतीय टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं. और ये बल्लेबाज अगले टेस्ट में वापसी की ओर निहार रहे होंगे.'