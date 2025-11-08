विज्ञापन
Ind vs Rsa: ध्रुव जुरेल का 'डबल' धमाका, इन 3 बल्लेबाजों को दे दी टेंशन, चौथे की परेशानी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई

Dhurv Jurel: ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जा रहे चार दिनी अनधिकृत के जरिए अजित अगरकर एंड कंपनी के सामने एक नई लकीर खींच दी है

South Africa A tour of India, 2025:
India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी महीने की 14 तारीख से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के दूसरे और रिजर्व विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (Dhuruv Jurel) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनधिकृत टेस्ट के तीसरे दिन 'डबल धमाके' को अंजाम दे दिया. यूं तो पहला धमाका ध्रुव पहली ही पारी में कर चुके थे, लेकिन तीसरे दिन भी ध्रुव ने नए समीकरण बनाते हुए बिना आउट हुए 127 रन की पारी खेलते हुए मैच का दूसरा शतक बनाया. पहली पारी में ध्रुव ने नाबाद 132 रन की पारी खेली थी. मैच में दो शतक जड़कर ध्रुव ने सेलेक्टरों को बड़ा मैसेज भेज दिया है. और इन शतकों का असर बाकी बल्लेबाजों पर पड़ना तय है. 

अब इन 3 को खासा जोर लगाना होगा

मैच में जड़े दो शतकों से उत्तर प्रदेश के इस ओपनर बल्लेबाज ने चयन को लेकर एक नई लकीर खींच दी है. यह सही है कि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत पहली पसंद विकेटकीपर हैं, लेकिन ध्रुव ने जो नई लकीर खींची है, उसने सेलेक्टरों पर उन्हें बतौर बल्लेबाज बहुत ही गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. ध्रुव एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो मजबूत तकनीक को देखते हुए ऊपरी क्रम पर भी खेलने में सक्षम हैं. ऐसे में इस विकेटकीपर ने दो शतकों से साई सुदर्शन, या लंबे समय बाद टीम में लौटे देवदत्त पडिक्कल ही नहीं, बल्कि टीम में न चुनने पर खासे चर्चा में रहे सरफराज खान को भी खासी टेंशन दे दी है. 

इस चौथे की वजह से ही मिला था गिल को मौका, लेकिन...!

यूं तो दूरियां बहुत पहले ही बढ़ गई थीं, लेकिन अब ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ जड़े मैच में दो शतकों से अपने और इशान किशन के बीच दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ा ली हैं कि झारखंडी विकेटकीपर कब  भारत के लिए अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलेगा, कहा नहीं जा सकता. इशान किशन के साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के बीच दौरे से वापस भारत लौटने के पाद पैदा हुए 'हालात' ने जो मौका ध्रुव जुरेल को दिलाया, उस दोनों हाथों से पकड़कर असरदार तरीके से भुनाते हुए जुरेल ने इशान को रेस में अब अपने से मीलों दूर फेंक दिया है!

अभी तक रिकॉर्ड रहा है दमदार

भाग्य के बूते टीम इंडिया में  जगह पाए ध्रुव जुरेल अब यहां से इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ने को राजी नहीं हैं. और यह उन्होंने टेस्ट करियर के आगाज से अभी तक बहुत ही बखूबी दिखाया है. ध्रुव ने खेले 7  टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 47.77 के औसत से 430 रन बनाए हैं. और अब जड़े दो शतक के बाद जिस स्तर पर ध्रुव ने खुद को  पहुंचा लिया है, वहां से उन्होंने कई बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया है. 


 

Dhruv Chand Jurel, India A, South Africa Women, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
