Ind vs Rsa 2nd Test: चिंता के बीच हर्षा भोगले ने की इस बल्लेबाज की सिफारिश, बड़ा सवाल, कौन लेगा गिल की जगह

Ind vs Rsa 2nd Test: रविवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लड़ाई मान-सम्मान से आगे जाकर बहुत कुछ बचाने की हो चली है. ऐसे में गौतम क्या गंभीर रणनीति बनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी

Ind vs Rsa 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल

टीम इंडिया अब जब रविवार से मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट (Ind vs Sa 2nd Test) सम्मान और सीरीज बराबरी की बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, तो चोटिल कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की असमंजस भरी स्थिति के बाद बड़ा सवाल और चर्चा इसी बात पर चल रही है कि गिल (Who replaces Gill) की जगह कौन सा बल्लेबाज लेगा. जहां वॉशिंगटन सुदंर को पहले टेस्ट में नंबर-3 पर खिलाने को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पहले से ही आलोचकों के निशाने पर हैं, तो ऐसे में उनकी चुनौती और बड़ी हो चली है कि कैसे बल्लेबाजी क्रम को व्यस्थित करेंगे और किसे गिल की जगह खिलाएंगे. इस चर्चा और चिंता के बीच मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle's on Final XI) ने बहुत ही रुचिकर सुझाव दिया है.

भोगले ने X पर लिखते हुए कहा, 'अगर गिल अनुपलब्ध हैं और जिसकी संभावना ज्यादा इस रही है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को मिड्ल ऑर्डर में दंयहत्था बल्लेबाज की ज्यादा जरूरत है. टीम में अगले दो बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन हैं. ऐसे में 9 शीर्ष बल्लेबाजों में 7 बंयहत्था बल्लेबाजों का होना बहुत ज्यादा है. वहीं, दाएं हत्था बल्लेबाजों की सूची छोटी है. इसमें ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और रजत पाटीदार (अगर फिट हैं) शामिल हैं. लेकिन मेरा कहना यह है कि इस एक महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए किसी प्रचंड फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को लेना एक अच्छा विकल्प है. उदाहरण के तौर पर करुण नायर. भारत अगली जुलाई/अगस्त तक टेस्ट खेलने नहीं जा रहा. इसलिए काम के लिए सही शख्स का चुना चाहना एक अहम बात है.'

हर्षा की सलाह पर फैंस भी अपना पक्ष रख रहे हैं

गंभीर प्रशंसक हर्षा की सलाह का समर्थन भी कर रहे हैं

करुण नायर को समर्थन पूरा मिल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो भी पाएगा

समझ रहे हैं न आप !!

