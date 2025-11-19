Ind vs Rsa 2nd Test: चिंता के बीच हर्षा भोगले ने की इस बल्लेबाज की सिफारिश, बड़ा सवाल, कौन लेगा गिल की जगह

टीम इंडिया अब जब रविवार से मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट (Ind vs Sa 2nd Test) सम्मान और सीरीज बराबरी की बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, तो चोटिल कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की असमंजस भरी स्थिति के बाद बड़ा सवाल और चर्चा इसी बात पर चल रही है कि गिल (Who replaces Gill) की जगह कौन सा बल्लेबाज लेगा. जहां वॉशिंगटन सुदंर को पहले टेस्ट में नंबर-3 पर खिलाने को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पहले से ही आलोचकों के निशाने पर हैं, तो ऐसे में उनकी चुनौती और बड़ी हो चली है कि कैसे बल्लेबाजी क्रम को व्यस्थित करेंगे और किसे गिल की जगह खिलाएंगे. इस चर्चा और चिंता के बीच मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle's on Final XI) ने बहुत ही रुचिकर सुझाव दिया है.
In case Gill is unavailable, as seems increasingly likely, I think India need a right hander in the middle order. I realise the next two are Padikkal and Sai Sudharsan but 7 left handers in the top 9 would be way too many. A short list would be Gaikwad, Sarfaraz & Patidar (if…— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 19, 2025
भोगले ने X पर लिखते हुए कहा, 'अगर गिल अनुपलब्ध हैं और जिसकी संभावना ज्यादा इस रही है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को मिड्ल ऑर्डर में दंयहत्था बल्लेबाज की ज्यादा जरूरत है. टीम में अगले दो बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन हैं. ऐसे में 9 शीर्ष बल्लेबाजों में 7 बंयहत्था बल्लेबाजों का होना बहुत ज्यादा है. वहीं, दाएं हत्था बल्लेबाजों की सूची छोटी है. इसमें ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और रजत पाटीदार (अगर फिट हैं) शामिल हैं. लेकिन मेरा कहना यह है कि इस एक महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए किसी प्रचंड फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को लेना एक अच्छा विकल्प है. उदाहरण के तौर पर करुण नायर. भारत अगली जुलाई/अगस्त तक टेस्ट खेलने नहीं जा रहा. इसलिए काम के लिए सही शख्स का चुना चाहना एक अहम बात है.'
हर्षा की सलाह पर फैंस भी अपना पक्ष रख रहे हैं
Sadly none of them is in Guwahati due to some bullheaded approach by coach ad selectors— Amit (@nottheamit) November 19, 2025
गंभीर प्रशंसक हर्षा की सलाह का समर्थन भी कर रहे हैं
Fair point,Balance in the middle order is crucial, especially in a one-off Test. But picking someone purely on short-term form is always a gamble. If Karun is actually in strong touch right now, then sure,otherwise Gaikwad or Sarfaraz still feel like safer, long-term options.— PK (@pmadhav_karthik) November 19, 2025
करुण नायर को समर्थन पूरा मिल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो भी पाएगा
To me, Karun Nair looked decent in England. Yes, he could not get any big score. But his technique and temperament were both good, in line with Test demands. If you give a chance to someone, give it properly. May be one batsman at a time, but give proper chance.— Sumit Goenka (@sumitgoenka) November 19, 2025
समझ रहे हैं न आप !!
I think Harshit Rana 😄— Bacon🐷 (@Nature0910) November 19, 2025
- right hander
- can bowl
- can field
- kkr quota...oops😜
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं