विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Rsa 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गौतम 'गंभीर' चाल चलने को तैयार, पहली बार होगा इस्तेमाल, नितीश पर गिरेगी गाज

South Africa tour of India, 2025: जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज इतिहास की बात है, अब गौतम के दिमाग में 14 से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए 'गंभीर' प्लानिंग ने जगह ले ली है

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Rsa 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गौतम 'गंभीर' चाल चलने को तैयार, पहली बार होगा इस्तेमाल, नितीश पर गिरेगी गाज
India vs South Africa, 1st Test: अगले चंद दिन के भीतर ही भारतीय टीम सफेद जर्सी में खेलती दिखाई पड़ेगी

India V/S South Africa 1st Test: अब टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज (Ind vs Aus) इतिहास की बात है. पांच दिन और फिर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ  दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. अब आप सोचिए कि वनडे कप्तान शुभमन गिल सहित खिलाड़ियों के एक बड़े वर्ग को मनोदशा और बाकी बातों को लेकर कितनी जल्द ही खुद को समायोजित करना होगा. बहरहाल, रिपोर्ट के अनुसार पहले टेस्ट से पहले ही विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) के दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ मैच में जड़े दो शतक भारतीय प्रबंधन की पूरी प्लानिंग को बदलते दिखाई पड़ रहे हैं. जुरेल ने टीम इंडिया के पिछले तीन टेस्ट में विकेटकीपिंग की थी, लेकिन अब जबकि ऋषभ पंत बतौर उपकप्तान टीम में लौट रहे हैं, तो जानकारी के अनुसार प्रबंधन ने अगले कुछ दिन में ही ईडन गॉर्डन में खेला जाने वाले पहले टेस्ट में जुरेल को बतौर बल्लेबाज इलेवन में खिलाने का मन बना लिया है. 

नितीश रेड्डी को बाहर बैठाने की तैयारी

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'जुरेल के बतौर विशेषज्ञ बल्लेबाज के खेलने की पूरी संभावना है. इलेवन में दो ऐसी जगह हैं, जहां उन्हें फिट किया जा सकता है. एक क्रम साई सुदर्शन की जगह नंबर-3 है, लेकिन उन्होंने आखिरी टेस्ट में अर्द्धशतक जड़ा था . टीम प्रबंधन इस क्रम पर एक व्यवस्थित बल्लेबाज चाहता है.' उन्होंने बताया, 'दूसरी जगह नितीश रेड्डी है और उन्हें जुरेल से पहले इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भारतीय हालात में ईडन में नितीश की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी.' 

पिछली 8 पारियों में 3 शतक की अनदेखी करना मुश्किल

घरेलू सत्र की शुरुआत से पहले ध्रुव जुरेल ने 140, 1, 56, 125, 44, 6, 132 और 127 नाबाद रनों की पारी खेली. अब पिछली 8 पारियों में एक टेस्ट सहित तीन शतकों और एक अर्द्धशतक से ध्रुव जुरेल ने परफॉरमेंस का ऐसा धमाका किया है, जहां से प्रबंधन का उनकी अनदेखी करना बहुत ही मुश्किल होगा. लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि विंडीज के खिलाफ दिल्ली में भारत के खेले आखिरी टेस्ट की इलेवन से किसे बाहर बैठाया जाएगा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, India Vs South Africa 11/14/2025 Insa11142025259041, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com