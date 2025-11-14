IND vs RSA 1st Test: सीरीज बना सकती है रैंकिंग में नंबर-2 टीम, बस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करना होगा यह काम, WTC का भी गणित जान लें

टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) अक्तूबर में विंडीज के सफाए के बाद मिले छोटे ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने जा रही है. और इसका आगाज ईडेन गॉर्डन में पहले टेस्ट से हो रही है, जो टीम इंडिया की रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है. फिलहाल भारत टेस्ट रैंकिंग में कुल 3881 अंक और 108 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरी पायदान पर है. ऑस्ट्रेलिया (124 रेटिंग) और दक्षिण अफ्रीका (112 रेटिंग अंक) के साथ दूसरे नंबर पर हैं. लेकिन यह एक ऐसी सीरीज है, जो भारत को नंबर-2 टीम बना सकती है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति टीम गिल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल (WTC Points Table) में भी हो सकती है.

प्वाइंट्स के इस सिस्टम को भी समझ लें

विश्व टेस्ट चैंपिनशिप से अलग अगर आईसीसी रैंकिंग में प्वाइंट्स की बात करें, तो टीम से जीत को एक रेटिंग अंक, ड्रॉ से 0.5 रेटिंग अंक और सीरीज जीत से एक रेटिंग अंक बोनस के रूप में भी मिलता है. हालांकि, डब्ल्यूटीसी का गणित प्वाइंट्स के मामले में अलग है. आईसीसी की समग्र रैंकिंग से अलग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दायरे में जीतने वाली टीम को 12 प्वाइंट्स, टाई मैच पर 6 अंक और ड्रॉ छूटने पर 4 अंक मिलते हैं. वहीं, टीमों की इस सिस्टम में रैंकिंग जीत के प्रतिशत अंकों के आधार पर होती है.

सीरीज जीत से भारत लगाएगा दो पायदान की छलांग

अगर टीम गिल दक्षिण अफ्रीका को इस दौरे में विंडीज की तरह ही 2-0 के अंतर से धो देती है, तो उसे कुल मिलाकर 4 रेटिंग प्वाइंट्स मिलेंगे. और भारत फिलहाल चौथे नंबर से दो पायदान की छलांग लगाकर आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया की नंबर दो टीम बन जाएगी. लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया के नजदीक आने के लिए खासा जोर लगाना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 124 रेटिंग अंक हैं.



WTC रैंकिंग का गणित है कुछ ऐसा, नंबर 2 बन जाएगा भारत

वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में इतनी जीत से 36 अंक ओर 100 प्रतिशत अंक के साथ पहले नंबर पर है. श्रीलंका (16 प्वाइंट्स) के साथ दूसरे और टिम गिल अभी तक 7 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 1 ड्रॉ और 2 हार से 52 प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका का 2-0 से सफाया उसे 76 अंक और 70.37 प्रतिशत जीत अंक के साथ तीन से नंबर दो पायदान पर पहुंचा देगा

