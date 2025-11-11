IND vs RSA 1st Test: ईडेन की पिच ने गिल और गंभीर को किया नाखुश, पेसरों को नहीं मिल पाएगी मदद, जानें क्यों

India vs South Africa 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से ईडेन गॉर्डन में मेहमान दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) खेले जाने वाले पहले टेस्ट का माहौल बनने लगा है. टीम इंडिया ने ईडन में खूंटा गाड़ दिया है. प्रैक्टिस मंगलवार को जमकर हुई, लेकिन खबर यह आ रही है कि पिच से न तो कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ही खुश हैं और न ही हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir). मंगलवार को क्यूरेटर सुजन मुखर्जी से लंबी बातचीत करने से पहले गंभीर, गिल, बैटिंग कोच सितांशु कोटक और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल के साथ विस्तार से बात की, लेकिन टीम प्रबंधन पिछ को लेकर नाखुश दिखाई पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार ईडेन की यह पिच हल्की घास के साथ भूरी दिखाई पड़ रही है. और मैच शुरू होने तक इसमें बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है.

गांगुली ने पिच पर दिया यह जवाब

इससे पहले कैब (क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, 'भारतीय प्रबंधन ने शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए हमारे से टर्निंग ट्रैक की मांग नहीं की. उन्होंने अभी तक हमसे कोई मांग नहीं की है. ऐसे में मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा.'

इस वजह से पेसरों को नहीं मिलेगी मदद

वैसे इस सीजन में ईडेन गॉर्डन में अभी तक दो रणजी ट्रॉफी मैचों का आयोजन किया है. और पिच पर खासा धीमापन देखा गया है. इसके कारण पेसरों को सीमित ही मदद मिली है. साफ है कि अब जब पिच में ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है, तो देखना होगा इस पिच पर बुमराह सहित बाकी पेसर कितना दम दिखा पाने में सफल रहते हैं.



