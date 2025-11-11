अलसी के बीज सुबह या रात कब खाने चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें 1 दिन में अलसी के बीज कितने खाने चाहिए

Best time to eat flax seeds: अलसी के बीजों को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये न सिर्फ वजन कम करने में मदद करते हैं, बल्कि दिल, स्किन और बालों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम फायदों को पाने के लिए अलसी के बीजों को किस समय खाना चाहिए? अगर नहीं, तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितने अलसी के बीज खाने चाहिए.

सोने की कौन सी पोजीशन खांसी कम करती है? जानें किस तरह सोने से रात को खांसी नहीं आती है

क्या है अलसी के बीज खाने का सही टाइम?

इस पर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, अलसी के बीज का फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही समय और सही मात्रा में खाएंगे.

दीपशिखा बताती हैं कि अगर आप अलसी के बीज को सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ लेते हैं, तो ये शरीर को गुड फैट्स देते हैं. अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड पाचन सुधारता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और गट हेल्थ यानी पेट की सेहत को बेहतर बनाता है. इसे पीसकर या भिगोकर लेना सबसे अच्छा रहता है, ताकि यह आसानी से पच सके.

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट खाने से 15-20 मिनट पहले एक चम्मच अलसी के बीज खाने की सलाह देती हैं. इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे पेट जल्दी भर जाता है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. ये ब्लड शुगर को भी स्थिर रखते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

इन सब से अलग दीपशिखा जैन दही, स्मूदी या फल के साथ भी अलसी के बीज खाने की सलाह देती हैं. पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, यह एक प्री और प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन बनाता है जो आंतों की सेहत को बेहतर करता है. यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें कब्ज या पाचन की समस्या रहती है.

दिन में सिर्फ 1–2 टेबलस्पून (लगभग 10–20 ग्राम) अलसी के बीज ही पर्याप्त हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, ज्यादा मात्रा लेने से पेट फूलना या गैस जैसी दिक्कत हो सकती है. साथ ही अलसी को हमेशा पीसकर खाएं, क्योंकि साबुत बीज पचने में कठिन होते हैं. इस तरह सही समय और सही मात्रा से लिए गए ये छोटे से बीज आपकी सेहत में बड़े बदलाव ला सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

