Ind vs Pak: पहले दिखाई पावर, फिर कुछ ऐसे अभिषेक-गिल ने बना दिया शाहीन एंड कंपनी का 'बुर्ज खलीफा'

एशिया कप (Asia Cjup 2025) में रविवार का दिन टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने का था. पहली पाली में 171 रन बनाने के बाद पाकिस्तानी बहुत ही उछल रहे थे, लेकिन पड़ोसियों को आइना दिखाने के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ही काफी थे. दोनों के सामने ही अलग-अलग चुनौतियां थीं. गिल पिछले तीन मैचों से नाकाम थे, तो अभिषेक ट्रेलर भर दिखा कर पवेलियन लौट रहे थे. वहीं, टेस्ट 'पावर-प्ले' का भी, तो इसके बाद भी बहुत कुछ साबित करना था. और इन दोनों ने पाकिस्तानियों की बखिया उधेड़ते हुए दोनों ही प्वाइंट बहुत अच्छी तरह साबित किए. पावर का दम भी दिखा, तो फिर आफीरी एंड कंपनी का 'बुर्ज खलीफा' भी बना दिया.

पहले दिखाया 'पावर' का दम!

पाकिस्तानियों को सुपर-4 राउंड में दुबई में पटखनी देने के लिए पहले पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर) का टेस्ट पास टीम इंडिया को करना था, लेकिन अभिषेक ने आफरीदी की पहली ही गेंद पर जो छक्का रूपी सुर लगाया, जो शुरुआती 36 गेंद खत्म होने के बाद बिना किसी नुकसान के 69 रन पर खत्म हुआ. मतलब प्रति ओवर 11 रन से भी ऊपर, लेकिन अभी 'बुर्ज खलीफा' बनना बाकी था.

...और बना दिया पाकिस्तानियों का 'बुर्ज खलीफा' !

बुर्ज खलीफा बोले तो ऊंची मीनार बोले तो साझेदारी! और इस बुर्ज खलीफा का निर्माण दोनों ने उतनी ही पावर से किया, जितना शुरुआती छह ओवर में किया था. मतलब लगभग वही 11 रन प्रति ओवर की दर. 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 101 रन. आफरीदी एंड कंपनी मानो कोने में खड़ी कराह रही थी. मानो किसी ने इन पर दे दनादन हंटर बजाए थे! काम बहुत ही शानदार ढंग से अंजाम दिया जा चुका था. पावर में भी दोनों दस में से दस नंबर से पास हुए, तो बुर्ज खलीफा खड़ा कर मैच का परिणाम भी सुनिश्चित कर दिया.