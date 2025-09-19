विज्ञापन
IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाक के खिलाफ बुमराह को...सुनील गावस्कर के इस सुझाव ने चौंकाया

Sunil Gavaskar on Jasprit Bumrah: सुनील गावस्कर की मानें तो बुमराह को नाम केवल ओमान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के पहले मुकाबले में आराम दिया जाना चाहिए.

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाक के खिलाफ बुमराह को...सुनील गावस्कर के इस सुझाव ने चौंकाया
Jasprit Bumrah: गावस्कर ने सुझाव दिया है कि बुमराह को आराम दिया जाना चाहिए.
  • गावस्कर ने ओमान के खिलाफ मैच में बुमराह को आराम देने का सुझाव दिया है ताकि वह सुपर-4 के लिए तरोताजा रहें.
  • गावस्कर ने कहा कि भारत को ओपनिंग जोड़ी बनाए रखते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव को तीसरे नंबर से नीचे भेजना चाहिए.
  • संजू, तिलक और हार्दिक पंड्या को ओमान के खिलाफ मैच में खेलने का मौका मिलेगा, जिससे बल्लेबाजों को अभ्यास मिलेगा.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सुपर-4 से पहले सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी के प्लान को लेकर सुझाव दिया है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नाम केवल ओमान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के पहले मुकाबले में आराम दिया जाना चाहिए. बता दें, भारत ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया है. टीम इंडिया शुक्रवार को ओमान के खिलाफ लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी. जबकि भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाना है. 

एशिया कप के प्रसारणकर्ता से बात करते हुए गावस्कर ने इस बात पर रोशनी डाली की ओमान के खिलाफ मैच, भारत को अपनी लाइनअप में थोड़ा बदलाव करने का मौका देता है. टीम संजू सैमसन, तिलक वर्मा और यहां तक ​​कि हार्दिक पंड्या जैसे प्रमुख बल्लेबाजों को क्रीज पर कुछ समय बिताने का मौका दे सकती है. गावस्कर ने यह भी बताया कि बुमराह को आराम देने से स्ट्राइक गेंदबाज को अधिक चुनौतीपूर्ण सुपर 4 मैचों के लिए तरोताजा रहने में मदद मिलेगी.

सुनील गावस्कर ने कहा,"मुझे लगता है कि भारत पहले बल्लेबाजी करने पर विचार करेगा और वही ओपनिंग जोड़ी रखेगा. शायद तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद को ड्रॉप करें और नीचे आए. जिससे तिलक वर्मा को क्रीज पर कुछ समय के लिए मौका मिलेगा और संजू सैमसन को भी थोड़ा मौका मिलेगा."

गावस्कर ने आगे कहा,"इससे बल्लेबाजों को न केवल पाकिस्तान के खिलाफ खेल के लिए, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सुपर 4 मैचों के लिए भी कुछ अभ्यास मिलेगा. यह गेंदबाजों से ज्यादा बल्लेबाजों को तैयार करने के बारे में है."

इसके अलावा गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा,"मेरा मानना ​​​​है कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाना चाहिए, शायद पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भी, जिससे वह रविवार, 28 तारीख को होने वाले बड़े मैच के लिए उपलब्ध रहें. भारत को इसी पर ध्यान देना चाहिए. बेशक, अभी भी एक बेंच खिलाड़ी को शामिल करने की आवश्यकता होगी, लेकिन बुमराह को कल के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें खेल में मदद मिल सके."

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान पर जीत के साथ पहले ही ग्रुप-ए में टॉप पर रहते हुए क्वालीफिकेशन हासिल किया. शानदार फॉर्म में चल रहे बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन देकर दो विकेट लिए और अब 72 मैचों में 17.67 की औसत और 6.29 की इकोनॉमी से 92 विकेट लेकर टी20 में भारत के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

अगर ओमान के खिलाफ बुमराह को बाहर बैठना पड़ता है तो अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा में से किसी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. ओमान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि टीम इंडिया का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में 250वां मुकाबला है.

