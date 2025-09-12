विज्ञापन
पाकिस्तान के साथ ये कैसी खुन्नस? नाम भी नहीं लेना चाहती पंजाब किंग्स, गजब तरीके से दिखाया विरोध

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. जिसका विरोध पंजाब किंग्स की टीम ने काफी मजेदार तरीके से किया है.

पाकिस्तान के साथ ये कैसी खुन्नस? नाम भी नहीं लेना चाहती पंजाब किंग्स, गजब तरीके से दिखाया विरोध
पंजाब किंग्स ने अनोखे अंदाज में जताया IND vs PAK मैच का विरोध
  • एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में IND vs PAK का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा
  • पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगो को छोड़कर भारतीय बोर्ड का ही लोगो साझा कर विरोध जताया है
  • भारत और पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 में तीन बार आमना-सामना किया है, जिसमें भारत ने दो बार जीत हासिल की है
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के ऊपर छाया हुआ है. टूर्नामेंट के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल जाएगा. हालांकि, इस मुकाबले को लेकर देशवासी इस बार कुछ खास प्रसन्न नहीं हैं. लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध जता रहे हैं. इसी कड़ी में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने भी अपना विचार साझा किया है. फ्रैंचाइजी ने लिखा है, 'गेम 2 डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं.' इसके साथ ही पंजाब की टीम ने एक तस्वीर भी साझा की है. जिसमें भारतीय बोर्ड का तो लोगो लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया है. उसकी जगह खाली छोड़ दी गई है. 

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 

एशिया कप 2025 का आयोजन इस बार टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाए. उससे पहले बात करें यहां दोनों टीमों की अबतक कैसी भिड़ंत रही है, तो यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों टीमों की यहां तीन मैचों में आमना-सामना हुआ है. जहां भारतीय टीम दो, जबकि पाकिस्तान एक मैच में जीत हासिल कर पाया है. 

एशिया कप की सबसे सफल टीम है भारत 

आपको बात दें कि एशिया कप के अबतक कुल 16 सीजन खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम को सर्वाधिक आठ बार कामयाबी हासिल हुई है. उसके बाद श्रीलंका का नाम आता है. श्रीलंकाई टीम ने छह बार खिताब पर कब्जा जमाया है. इन दोनों टीमों के बाद तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम काबिज है. ग्रीन टीम को दो बार कामयाबी मिली है. 

