IND vs PAK: उस्मान तारिक के खिलाफ क्या होगी भारतीय बल्लेबाजों रणनीति? हरभजन सिंह ने बताया प्लान

India vs Pakistan, T20 World Cup 2026 Harbhajan Singh Reaction: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अभिषेक शर्मा के फिटनेस हासिल करने पर राहत जताते हुए कहा कि इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज की मौजूदगी भारत को पाकिस्तान के अनोखे स्पिनर उस्मान तारिक से निपटने में मदद करेगी जब दोनों टीमें रविवार को टी20 विश्व कप मुकाबले में आमने-सामने होंगी. ऑफ-स्पिनर तारिक की प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी पर खास नजर रहेगी क्योंकि वह गेंद फेंकने से पहले थोड़ा रूकते हैं.

हरभजन ने पीटीआई से कहा,"देखिए, मैंने उन्हें आईएलटी20 में गेंदबाजी करते देखा है, जहां वह बेहतरीन गेंदबाजों में से एक थे. जब भी उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का मौका मिला, वह 'मैन ऑफ द मैच' रहे. वह अन्य स्पिनरों से अलग हैं और उनके पास काफी विविधताएं हैं." उन्होंने कहा,"लोग उनके 'स्टैंड एंड डिलीवर' एक्शन की बात कर रहे हैं. यह आसान नहीं है. कोई भी खड़े होकर गेंद फेंक सकता है, लेकिन अलग-अलग वैरिएशन होना जरूरी है जो उनके पास है. बड़े मैदानों और धीमी पिचों पर उन्हें हिट करना मुश्किल है."

हरभजन ने कहा,"मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप किसी ऐसे गेंदबाज के खिलाफ खेल रहे हों, जिसका पहले सामना नहीं किया हो तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. भारत उनसे निपट सकता है और उन्हें कोई बड़ा विकेट नहीं लेने देगा. अभिषेक की वापसी अच्छी बात है क्योंकि वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और अपनी पारी के दौरान दबदबा बनाए रखते हैं."

लेकिन पेट के संक्रमण से उबरकर लौटे अभिषेक स्पिनरों के खिलाफ ऐसा क्या करते हैं तो उन्होंने कहा,"अभिषेक एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. मैंने बहुत क्रिकेट खेला है. मैं जानता हूं कि वह एक पूर्ण बल्लेबाज हैं जिनके पास हर तरह के शॉट मौजूद हैं." उन्होंने कहा,"कई बल्लेबाजों के पास सभी शॉट नहीं होते. वह (अभिषेक) ऐसे नहीं हैं. वह पहली ही गेंद से हिट करते हैं. और जब तक वह क्रीज पर रहते हैं, आक्रामक बने रहते हैं. इसलिए वह एक मुकम्मल बल्लेबाज हैं."

हरभजन ने टीमों से यह भी अपील की कि वे रविवार के मैच से पहले बने माहौल को पीछे छोड़कर खेल पर ध्यान दें. उन्होंने कहा,"इस मैच से पहले कई बाधा थीं कि यह मैच होगा या नहीं. लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है. अब ध्यान क्रिकेट पर होना चाहिए जो मुख्य बात है. मुझे उम्मीद है कि भारत इस मैच में अच्छा खेलेगा." उन्होंने कहा,"पाकिस्तान भी बहुत मजबूत टीम है, खासकर इन परिस्थितियों में जहां उनके स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करते हैं. मुझे लगता है कि यह देखने लायक शानदार मुकाबला होगा."

इस दिग्गज ने यह भी कहा कि टॉस के समय या मैच के बाद हाथ मिलाने जैसी औपचारिकताओं को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा,"यह पूरी तरह खिलाड़ियों की इच्छा पर निर्भर है. किसी किताब में नहीं लिखा कि मैच के बाद हाथ मिलाना या गले मिलना जरूरी है. मैच खेलिए, पूरी ताकत से खेलिए. अगर उसके बाद आपको लगे कि हाथ मिलाना चाहिए या गले मिलना चाहिए. तो ठीक है. अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो वे मैच के बाद साथ बैठते हैं. क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए."

