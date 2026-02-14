विज्ञापन

IND vs PAK: फिर आमने-सामने भारत-पाकिस्तान, 15 फरवरी को महामुकाबला...जानें OTT पर कब, कहां और कैसे देखें LIVE

IND vs PAK: क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आने जा रहे हैं.

IND vs PAK: क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आने जा रहे हैं. इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के बीच होने वाला यह मुकाबला हमेशा की तरह हाई-वोल्टेज रहने वाला है. दोनों टीमों के बीच मुकाबला रविवार, 15 फरवरी को खेला जाएगा और इस मैच का इंतजार दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं. यह मैच ग्रुप स्टेज का बेहद अहम मुकाबला है. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो की स्थिति जैसा है, क्योंकि जो टीम यह मैच जीतेगी, उसके अगले राउंड में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. ऐसे में खिलाड़ियों पर भी जबरदस्त दबाव और जिम्मेदारी रहने वाली है.

कहां होगा भारत-पाक मैच

हाल ही में इस मुकाबले को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था, जिससे मैच पर खतरा मंडराने लगा था. हालांकि, बाद में सभी मुद्दे सुलझा लिए गए और अब यह मुकाबला तय समय पर ही खेला जाएगा. इससे फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. मैच का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मशहूर R. Premadasa Stadium में होगा. यह मैदान बड़े मुकाबलों के लिए जाना जाता है और यहां का माहौल इस मैच को और भी खास बना देगा.

किस समय से होगा IND vs PAK मैच

अगर समय की बात करें तो भारत-पाकिस्तान मैच का टॉस शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार) होगा, जबकि मुकाबला ठीक शाम 7:00 बजे शुरू हो जाएगा. ऐसे में फैंस को शाम से ही टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना होगा, ताकि कोई भी रोमांचक पल मिस न हो.

कहां देख पाएंगे दिलचस्प मुकाबला 

अब बात करते हैं कि आप इस मैच को कहां देख सकते हैं. भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट उपलब्ध रहेगी. जहां तक स्ट्रीमिंग की बात है, मोबाइल यूजर्स के लिए कई बार फ्री स्ट्रीमिंग ऑफर दी जाती है, लेकिन HD या टीवी पर देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से अपनी योजना बना लें, ताकि मैच का मजा बिना रुकावट के ले सकें.
 

India Vs Pakistan 2026, IND Vs PA, IND Vs PAK Match Time, India Pakistan T20 World Cup
