IND vs PAK- Final: 'यदि निडरता का कोई चेहरा है...' एशिया कप फाइनल से पहले गौतम गंभीर के पोस्ट ने मचाई खलबली, पाकिस्तान कांपेगा

Gautam Gambhir's post Viral: भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है जो खूब वायरल हो रहा है.

IND vs PAK, Gautam Gambhir's post Viral:

Gautam Gambhir's post Viral: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाने वाला है. फाइनल मैच से पहले गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसने खलबली मचा दी है. गंभीर ने भगत सिंह की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है "यदि निडरता का कोई चेहरा होता, तो वह हमेशा भगत सिंह का होता है. " कोच गंभीर का यह पोस्ट पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

बता दें कि 28 सितंबर को  महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती है और उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला हैं. ऐसे में यह दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा खास होने वाला है. भगत सिंह की जयंती पर भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचने की कोशिश करेगी. 

ऐसे में गंभीर का यह पोस्ट खास है. इससे पहले जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी तो उन्होंने भी एक खास पोस्ट शेयर किया था. कोच गंभीर ने सोशल मीडिया पर प्लेयर्स की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, "Into The Final" (फाइनल में पहुंच गए)

एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी. मौजूदा एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. 2016 में पहली और 2022 में दूसरी बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। मौजूदा सीजन टी20 फॉर्मेट का तीसरा मौका है.

एशिया कप 2025 में दो बार भारत ने पाकिस्तान को हराया

इस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान ने दो बार पाकिस्तान को हराया है. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था तो वहीं, सुपर 4 में भारतीय टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी. 

