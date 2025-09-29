विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: "उनके कई चेले वहां..." ट्रॉफी विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लताड़ा

Danish Kaneria Attack on Mohsin Naqvi: कनेरिया के मुताबिक, अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार से सीधे तौर पर जुड़े होने के बजाय सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष होते, तो टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेती.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: "उनके कई चेले वहां..." ट्रॉफी विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लताड़ा
Danish Kaneria on Mohsin Naqvi: ट्रॉफी विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लताड़ा
  • दानिश कनेरिया ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी वितरण विवाद पर मोहसिन नकवी की भूमिका पर अपनी राय दी.
  • कनेरिया ने कहा कि अगर नकवी केवल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होते तो भारत टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेता.
  • नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ी ने दूरी बनाई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Danish Kaneria on Mohsin Naqvi: एशिया कप 2025 के ट्रॉफी वितरण विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपनी राय रखी है. कनेरिया के मुताबिक, अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार से सीधे तौर पर जुड़े होने के बजाय सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष होते, तो टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेती.

भारत ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) प्रमुख नकवी से ट्रॉफी स्वीकारने से इनकार कर दिया. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. कनेरिया ने आईएएनएस से कहा,"मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में संघीय मंत्री हैं. अगर वह सिर्फ एसीसी प्रमुख या पीसीबी प्रमुख होते, तो भारत उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ी उनसे दूर रहे."

पूर्व लेग स्पिनर ने सुझाव दिया है कि नकवी को स्टेज से हट जाना चाहिए था. इसके बजाय किसी अन्य अधिकारी को समारोह की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी. उन्होंने कहा,"मोहसिन को यह काम किसी और को सौंप देना चाहिए था. उनके कई 'चेले' वहां जरूर मौजूद रहे होंगे."

उल्लेखनीय है कि भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.

काफी देरी बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ, तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए. जब नकवी मंच पर आए, तो भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वह उनसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे. कुछ देर बाद, एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया, जिससे टीम इंडिया को पुरस्कार नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का किसका था फैसला? BCCI की तरफ से आया ये जवाब

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा...नकवी ने घंटे भर किया इंतजार, भारत का ट्रॉफी लेने से इनकार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Danish Kaneria, Pakistan Cricket Board, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com