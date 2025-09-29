IND vs PAK Final: आखिर क्यों भारत ने नहीं ली मोहसिन नकवी से ट्रॉफी? BCCI की तरफ से आया दो टूक जवाब

India players refuse to accept Asia Cup trophy from PCB chief Mohsin Naqvi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात पर जोर दिया कि वे "ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते" जो एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता है जो "हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है". देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह में किए गए उनके देवजीत सैकिया ने के खिलाफ "कड़ा विरोध" दर्ज कराने जा रहा है. बता दें, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत इसके साथ ही नौंवी बार एशियाई चैंपियन बना.

घंटे भर का इतंजार और फिर हुआ विवाद

एक नाटकीय और विचित्र घटनाक्रम में चैम्पियन भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी प्रदान नहीं की गई. भारत ने उसने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों इसे लेने से इनकार किया था. प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी काफी देरी से शुरू हुई. लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन नकवी मंच पर डटे रहे.

आखिर में विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई और ऐसा शायद क्रिकेट के मैदान पर पहली बार हुआ होगा. विलंब के बावजूद भारत के कई प्रशंसक मैदान में रूके रहे और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा जब मंच पर जाने लगे तो उनकी काफी हूटिंग हुई.

भारतीय टीम अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी लेने को तैयार थी जो नकवी के साथ मंच पर थे लेकिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया. नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर थे. नकवी ने अपनी जगह पर ही डटे रहे जिससे समारोह में विलंब हुआ.

समझा जाता है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा था कि विजेता की ट्रॉफी कौन देगा और एशियाई क्रिकेट परिषद ने आपसी सलाह मशविरा शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहेगी. नकवी के मंच पर आने के बाद भारतीय प्रशंसकों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए.

नकवी जब मंच पर आये तो उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और अगर उन्होंने जबर्दस्ती करने की कोशिश की तो आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जायेगी. नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम में ले गया. प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी के दौरान साइमन ने कहा,"मुझे एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार एकत्र नहीं करेगी."

बोर्ड ने बताया क्यों नहीं ली ट्रॉफी

वहीं न्यूज एजेंसी एनएआई से बात करते हुए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया. देवजीत सैकिया ने कहा,"हमने एसीसी चेयरमैन से एशिया कप 2025 ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं. इसलिए हमने उनसे इसे नहीं लेने का फैसला किया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सज्जन पदक के साथ-साथ ट्रॉफी भी अपने साथ ले जाएंगे."

देवजीत सैकिया ने आगे कहा,"इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे. नवंबर में दुबई में आईसीसी सम्मेलन है. अगले सम्मेलन में हम एसीसी चेयरपर्सन के कृत्य के खिलाफ एक बहुत गंभीर और बहुत मजबूत विरोध शुरू करने जा रहे हैं."

देवजीत सैकिया ने आगे कहा,"भारत एक देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, और उस देश से संबंधित एक नेता को हमें ट्रॉफी सौंपनी थी... हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते, जो एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है. इसलिए हमने उस ट्रॉफी को लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सज्जन ट्रॉफी और पदक, जो हमारे देश को दिए जाने हैं, अपने होटल के कमरे में ले जाएंगे. यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है, और हमें उम्मीद है कि उनकी अच्छी समझ कायम रहेगी. हम एक बहुत मजबूत स्थिति दर्ज करने जा रहे हैं. आज के पुरस्कार वितरण समारोह में सज्जन के व्यवहार के खिलाफ विरोध."

