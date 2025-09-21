विज्ञापन
IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तान के खिलाफ तय हैं ये बदलाव! भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बन रहा ऐसा समीकरण

India Predicted Playing XI vs Pakistan: भारत ने ओमान के खिलाफ टीम में दो बदलाव किए थे. बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया था. पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों की वापसी तय है. नजरें अक्षर पटेल पर होंगी.

IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तान के खिलाफ तय हैं ये बदलाव! भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बन रहा ऐसा समीकरण
India Predicted Playing XI vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया
  • भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सुपर-4 मैच में एक बार फिर आमने-सामने होंगे.
  • भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी तय है.
  • अक्षर पटेल को ओमान के खिलाफ चोट लगी थी. देखना दिलचस्प होगा कि वह फिट रहते हैं या किसी और को मैका मिलता है.
India Predicted Playing XI vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान रविवार को दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार आमने-सामने होंगे. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेड में 7 विकेट से रौंदा था और टीम की कोशिश पाकिस्तान को एक बार फिर पिटने की होगी. हालांकि, जब दोनों आखिरी बार भिड़े थे, उसके बाद से मैदान के बाहर काफी कुछ घटा है. मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. इस नो हैंडशेक विवाद में पाकिस्तान ने मैच रैफरी को दोषी बताया और उन्हें हटाने के लिए आईसीसी को दो मेल किए. जैसे मैदान में पाक को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसे ही मैदान के बाहर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. ऐसे में इन विवादों के साए में हो रहा सुपर-4 का मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. 

नो हैंडशेक रहेगा जारी!

माना जा रहा है कि भारतीय टीम ने जिस तरह से पिछले मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया था, वैसा ही रविवार को भी देखने को मिलेगा. पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके समर्थक इस मैच को 'द्वेषपूर्ण मैच' के रूप में देख रहे हैं.

रविवार हमेशा सबसे आरामदायक दिन नहीं होता है और पिछले मैच में भारत को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सूर्यकुमार भी इस बात की पुष्टि करते हैं. इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, एक रणनीतिक कप्तान और अपने देश के लिए एक राजदूत होने की उम्मीद की जा रही है.

स्पिनरों पर होगा जिम्मा

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार को टीम के सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को परखने की जरूरत थी. इसीलिए ओमान के खिलाफ भारत ने दो बदलाव किए. ऐसे में सुपर-4 के पहले मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की पूरी संभावना है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह टीम में बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी तय है. 

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिचें धीमी गेंदबाजों के लिए मददगार हैं. ऐसे में एक बार फिर से कुलदीप यादव (टूर्नामेंट में अब तक आठ विकेट), अक्षर और वरुण पर जिम्मेदारी होगी कि वे निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में पलड़ा झुकाएं. 

ओमान के खिलाफ कैच लेने के प्रयास में अक्षर पटेल के सिर में लगी चोट थी. ऐसे में यह देखना होगा कि वह क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं या नहीं. फील्डिंग कोच टी दिलीप ने जरूर यह कहकर आशंकाओं को दूर कर दिया कि यह ऑलराउंडर ठीक है.

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

बीते टी20 वर्ल्ड कप के बाद से देखें को पाकिस्तान का स्पिन के खिलाफ प्रदर्शन फुल मेंबर नेशन में सबसे खराब है. उसने सबसे अधिक डॉट खेली हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी कम है. उसके बल्लेबाज अभी तक स्पिन गेंदबाजों को समझने में नाकाम रहे हैं.

साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ही टीम में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. अगर पाकिस्तान को कोई दो खिलाड़ी मुकाबला में रख सकते हैं तो वह फखर जमां और अफरीदी हैं. अफरीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभिषेक शर्मा के आक्रामक तेवरों पर अंकुश लगाना होगा जिसमें वह पिछले मैच में नाकाम रहे थे.

भारत के खिलाफ पिछले मैच में पाकिस्तान ने बाएं हाथ के गेंदबाज सूफियान मुकीम के रूप में तीसरा स्पिनर उतारा था, लेकिन रविवार को तेज गेंदबाज हारिस राउफ को मौका मिलने की संभावना अधिक है, क्योंकि उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था.

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें:

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल/अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान की संभावित XI: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

(भाषा से इनपुट के साथ)

