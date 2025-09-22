IND vs PAK: 'आग और बर्फ का मेल है..', पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान ने मचाई खलबली

Suryakumar Yadav Statement After Win vs Pakistan Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कप्तान सूर्य ने कहा

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हराने के बाद अपने बयान में कहा, 'जिस तरह से लड़के हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मेरा काम बहुत आसान हो रहा है. लड़कों ने ज़बरदस्त जज्बा दिखाया. पहले 10 ओवर की गेंदबाज़ी पर सूर्या ने कहा की वो शांत थे. ड्रिंक्स के बाद, मैंने उनसे कहा कि अब खेल शुरू होता है.

बुमराह के बारे में बात करते हुए कप्तान सूर्या ने कहा (Suryakumar Yadav on Jasprit Bumrah Bowling vs PAK)

बुमराह के बारे में बात करते हुए कप्तान सूर्या(Suryakumar Yadav on Jasprit Bumrah Bowling vs PAK) ने कहा की कोई बात नहीं, वह रोबोट नहीं है, किसी दिन उसका दिन खराब होगा. दुबे ने हमें मुश्किल से निकाला. अभिषेक और गिल पर बात करते हुए सूर्या ने कहा, 'वे एक-दूसरे के बहुत अच्छे साझेदार हैं यह आग और बर्फ़ का मेल है. पहली पारी के बाद, हमारे फील्डिंग कोच टी दिलीप ने उन सभी खिलाड़ियों को ईमेल किया है जिनके हाथ आज ज़्यादा तेज़ नहीं थे.

इससे पहले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए. फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की. मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया. जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए.