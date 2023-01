Ind vs Nz Odi: ऐसी दिखेगी दूसरे वनडे मुकाबले की Playing 11, इस घातक खिलाड़ी की होगी एंट्री!

दूसरे वनडे में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 : ओपनिंग को लेकर लगातार होती चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पहले वनडे मुकाबले में शानदार दोहरा शतक लगाने के साथ ही शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ ओपनिंग (Opening) की दावेदारी पक्की कर ली और वनडे क्रिकेट में सबसे काम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड (Shubman Gill Double Century) भी अपने नाम कर लिया. अब बात करें भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) की तो इनका बल्ला पहले वनडे में खामोश रहा था. विराट ने 10 गेंदे खेल कर एक चौके की मदद से मात्र (8) ही बनाए थे लेकिन, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 2 शतक लगाने वाले विराट (Virat vs Nz) से न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार वापसी की उम्मीद होगी.

मिडिल आर्डर में विराट के बाद नंबर 4 पर ईशान किशन (Ishan Kishan Double Century) पर भी निगाहें टिकी रहेंगी. हालांकि, ईशान किशन का भी बल्ला पहले वनडे में खामोश रहा था (14 गेंद 5 रन) और वो नंबर 4 पर जूझते मज़ार आये थे लेकिन, क्योंकि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में शानदार दोहरा शतक (210) लगाया था जिसके बाद ईशान से एक बार फिर कप्तान रोहित को अच्छी बल्लेबाज़ी की उम्मीद होगी. नंबर पांच पर सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) ने भी तेज़ पारी खेलने की कोशिश की लेकिन टी 20 फॉर्मेट के नंबर 1 स्टार बैटर सूर्या (T20 No1 batter Suryakumar Yadav) न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहें.



ऑल-राउंडर की बात करें तो हार्दिक पंड्या (All Rounder Hardik Pandya) पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे और बल्ले के साथ साथ गेंदबाज़ी में भी हार्दिक ने 10.00 की इकॉनमी से रन लुटाये थे. वाशिंगटन सुन्दर (Washington Sundar) एक बार फिर ऑल-राउंडर की भूमिका में प्लेइंग 11 में नज़र आएंगे. भारतीय तेज़ गेंदबाज़ो की बात करें तो मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) अपने लय में बरक़रार दिखें. सिराज ने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट झटके थे जिनका साथ टीम के साथी गेंदबाज़ शमी (Shami), शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने निभाया. स्पिन गेंदबाज़ी में एक बार फिर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने किवी बल्लेबाज़ों को अपनी फिरकी में फंसाया और वाशिंगटन सुन्दर (Washington Sundar) ने भी 7.10 की इकॉनमी से गेंदबाज़ी की थी लेकिन कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी. शार्दुल ठाकुर (Rohit Sharma on Shardul Thakur) टीम में वापसी के बाद जूझते हुए नज़र आ रहे थे लेकिन, आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाज़ी कर जीत भारतीय टीम की जोड़ी में दे डाली. भारतीय टीम के स्क्वॉड में जम्मू-कश्मीर स्टार उमरान मालिक (Umran Malik in 2nd odi playing 11) भी मौजूद हैं इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही हैं की कप्तान रोहित उमरान (Rohit Sharma On Umran Malik) मालिक को रायपुर वनडे में टीम के प्लेइंग 11 में शार्दुल की जगह शामिल कर सकते हैं.

India's Possible Playing 11

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद/वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर/उमरान मलिक

टीमें :

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएस भरत, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक.

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), फिन एलेन, डग ब्रासवेल, माइकल ब्रासवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनेर.

मैच का समय: दोपहर 1:30 से भारतीय समय अनुसार शुरु होगा.



