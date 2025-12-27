IND vs NZ: वनडे इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्याद रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में ये दो भारतीय शामिल

IND vs NZ; Top 5 Batsman with Most Runs vs NZ in ODI History: भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी. इससे पहले चलिए जानते हैं की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाये हैं.

ये जानना अपने आप में रोमांच होगा और जब दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों की बात हो जाये फिर तो ये और भी चटपटा हो जायेगा, तो चलिए आपको बताते हैं की कीवी टीम के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के बल्ले से आये हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

1.) सबसे पहले इस लिस्ट में बात करें तो वो नाम है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान और बल्लेबाजी के धुरंधर रिकी पोंटिंग का हैं जिन्होंने साल 1995 से लेकर 2011 तक के करियर में 51 मैच खेले हैं जिसमे उनके नाम 81.71 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 45.83 के एवरेज 6 शतक और 12 अर्धशतक की मदद से कुल 1971 रन बनाये हैं, जिसमे 194 चौके और 21 छक्के शामिल हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन रहा है .

2.) दूसरे नंबर पर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 1990 से लेकर 2009 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमे उनके नाम 95.36 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 46.05 के एवरेज के साथ 5 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1750 रन बनाये हैं, जिसमे 206 चौके और 26 छक्के शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 186 रन रहा है.

3.) इस लिस्ट में मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे विराट कोहली का नाम आता है जिन्होंने 33 मैचों में 95.50 के स्ट्राइक रेट से बालबाजी करते हुए 55.23 की औसत से कुल 1657 रन बनाये हैं, जिसमे 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं, विराट के बल्ले से 148 चौके और 24 छक्के आये हैं.

4.) चौथे नंबर पर श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकारा है जिन्होंने 47 मैचों में 78.79 की स्ट्राइक रेट और 40.20 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 170 चौके और 15 छक्कों की मदद से 1568 रन बनाये हैं इस दौरान 2 शतक और 12 अर्धशतक उनके बल्ले से आये हैं.

5.) न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में पांचवे बल्लेबाज की बात करें तो ये नाम है श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का जिन्होंने 47 मैचों में 9117 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3375 की औसत के साथ 5 शतक और 8 अर्धशतक की बदौलत 1519 रन बनाये हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 154 चौके और 41 छक्के आये हैं