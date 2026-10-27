IND vs NZ 3rd T20I: आज बारिश बनेगी विलेन या होगा पूरा मैच? जानें वेलिंगटन का मौसम अपडेट

बल्लेबाजों के दम पर पहले दो मैचों में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना विजय अभियान जारी रखकर अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी जिसमें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन पर निगाह टिकी रहेगी.

भारत 2020 से न्यूजीलैंड में अजेय रहा है. उसने विराट कोहली की अगुवाई में तब न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था. इसके बाद 2022-23 में अपने अगले दौरे में भारतीय टीम ने एकमात्र ऐसा मैच जीता जो खराब मौसम से प्रभावित नहीं हुआ था, जबकि श्रृंखला का निर्णायक मैच टाई रहा था.

बारिश का खतरा ?

accuweather के अनुसार आज यानी मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच बारिश होने की संभावना 95% या उससे अधिक है, जिसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और शाम तक बारिश रुकने के आसार हैं. मौसम के पूर्वानुमान में एक खास बात हवा को लेकर है. वेलिंगटन देश का सबसे तेज हवाओं वाला शहर है, और 'केक टिन'स्टेडियम में अक्सर इस बात की परीक्षा होती है. लेकिन मंगलवार की शाम को दक्षिण-पूर्वी हवाओं की गति केवल 11 किमी/घंटा रहने की उम्मीद है, जो बाद में घटकर 8 किमी/घंटा रह जाएगी. हवा के तेज झोंकों की गति भी 27 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं रहने का अनुमान जताया गया है.

इसके बजाय, खिलाड़ियों को जो चीज सबसे ज्यादा महसूस होगी, वह है ठंड. दिन का अधिकतम तापमान 14°C रहने का अनुमान है, और रात 11 बजे तक तापमान गिरकर 9°C तक पहुँच सकता है. यह शनिवार रात क्राइस्टचर्च के तापमान से लगभग आठ डिग्री कम होगा.

मैच के दौरान हर घंटे बारिश की संभावना 10% या उससे कम है, और दूसरी पारी में यह घटकर 5% से भी नीचे आ जाएगी. इसलिए, पूरे दिन बारिश की कुल संभावना लगभग 28% होने के बावजूद, मैच में रुकावट आने की उम्मीद बहुत कम है.

कुल मिलाकर स्थिति यही इशारा करती है. रात 10 बजे के आसपास आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है, और वेलिंगटन में अगले दो दिन धूप खिलने की उम्मीद है. इसका मतलब यह है कि मंगलवार सुबह आने वाला मौसम का बदलाव इस पूरे सिस्टम की शुरुआत नहीं, बल्कि इसका आखिरी हिस्सा है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव, कुमार कुशाग्र, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, मैट फिशर, काइल जैमीसन, जैकब डफी, एडम मिल्ने, जोश क्लार्कसन

मैच शुरू होने का समय: भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे

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