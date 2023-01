IND vs NZ 3rd ODI: कब और कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का 3rd वनडे Live, जानिए डिटेल्स

India vs New Zealand 3rd ODI: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में (Ind vs Nz 2nd Odi) भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली हैं, लेकिन अब भारतीय टीम (Team India) इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले को जीत कर न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. तो वही न्यूजीलैंड के लिए ये मुकाबल साख बचाने वाला होगा. भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा व आखिरी वनडे मैच (Ind vs Nz 3rd Odi) होल्कर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium), इन्दौर में खेला जायेगा. तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) प्लेइंग 11 (Playing 11) में बदलाव कर सकते हैं. दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की थी और न्यूजीलैंड को सस्ते में समेट कर जीत की नींव रखने का काम किया था. जिसके बाद अब कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर तीसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी.