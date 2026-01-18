Ind vs Nz 3rd ODI: कोहली का शतक बेकार, आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से दी मात, भारत ने गंवा दी सीरीज, डिटेल रिपोर्ट

India vs New Zealand 3rd ODI: मेजबान भारत ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रविवार को खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में मेहमान न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही मेजबानों ने निर्णायक मुकाबला जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. न्यूजीलैंड द्वारा पहली पाली में भारत को दिए गए 338 रनों के लक्ष्य से ही साफ था कि टीम गिल को सीरीज कब्जाने के लिए प्रदर्शन विशेष करना होगा, लेकिन विराट को छोड़कर यह नहीं ही हुआ. दम तोड़ चुकी उम्मीदों के बीच हर्षित राणा () ने कुछ खुशियां प्रदान कीं, लेकिन औसत बढ़ता हुआ 11 के पार पहुंच गया, तो तस्वीर लगभग साफ हो गई थी कि मैच का परिणाम क्या होगा. सीरीज पर कब्जे के लिए भारत को शानदार शुरुआत इस मुकाबले में अनिवार्य थी, लेकिन रोहित (11) का हाल पिछले दो मैचों की तरह ही रहा, तो मि़ड्ल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर (3) और केएल राहुल (1) बड़े मौके पर दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. सीरीज पर कब्जे के लिए भारत को शानदार शुरुआत इस मुकाबले में अनिवार्य थी, लेकिन रोहित (11) का हाल पिछले दो मैचों की तरह ही रहा, तो मि़ड्ल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर (3) और केएल राहुल (1) बड़े मौके पर दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. ऐसे में एक छोर पर पूर्व कप्तान विराट कोहली (124 रन, 108 गेंद, 10 चौके, 3 छ्क्के) ने जिम्मेदारी से छोर थामे रखा. उन्हें पहले हालात से काफी हद तक उबारने में नितीश कुमार रेड्डी (53) ने मदद की, तो बाद में हर्षित राणा (52) ने भी अच्छे हाथ दिखाते हुए अपने प्रशंसकों की संख्या में खासा इजाफा कर लिया. लेकिन लगातार बढ़ते औसत के बीच राणा आउट हो गए, तो स्पष्ट हो चुका था कि ऊंट किस करवट बैठेगा. दबाव में कोहली भी आउट हो गए और पूरी भारतीय टीम चार ओवर ओवर पहले 46 ओवरों में 296 रनों पर आउट हो गई. हर्षित हाणा और अर्शदीप सिंह ने तीन-तीन, जबकि कुलदीप और सिराज ने एक-एक विकेट लिया. इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 41 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम करते हुए भारत को उसी की धरती पर सीरीज में 2-1 से मात दे दी.

न्यूजीलैंड की पारी:

मेहमानों की खराब शुरुआ, जल्द गिरे 2 विकेट

इससे पहले भारत के पहले गेंदबाजी चुनने के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत ही खराब रही. और उसके दोनों विकेट सिर्फ 5 रन पर ही गिर गए. डेवोन कॉन्वे (5) दहाई का आकंड़ा नहीं छू सके, तो हेनरी निकोल्स (0) को इलेवन में शामिल किए गए अर्शदीप सिंह ने खाता भी नहीं खोलने दिया. इससे कीवी टीम को पिछले मैचों जैसी शुरुआत नहीं मिल सकी. लगा कि यहां से न्यूजीलैंड को और झटके देने में भारत सफल रहेगा, लेकिन इस पर डारेल मिचल और ग्लेन फिलिप्स ने पानी फेर दिया. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले पिच पर लंगर डाला और फिर एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हुए किसी भी भारतीय बॉलर को विकेट चटकाने नहीं दिया.

मिचेल और फिलिस्प के शतकों कराई वापसी

डारेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर ही न्यूजीलैंड ने मुकाबले में वापसी ही नहीं की, बल्कि वो आधार रख दिया, जिससे न्यूजीलैंड 337 रनों तक पहुंचने में सफल रहा और इन दोनों की बैटिंग न्यूजीलैंड की सीरीज जीत के लिए सबसे बड़ा आधार साबित हुई. दोनों ने पारी को संभाला. दोनों ने मैदान के चारों ओर रन बटोरे. भारतीय गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि इस साझेदारी को को कैसा तोड़ा जाए. डैरेल मिचेल ने बाद ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़ा. मिचेल का यह लगातार दूसरा शतक रहा जबकि फिलिप्स का भारत के खिलाफ पहला शतक रहा. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 186 गेंदों में 219 रनों की साझेदारी कर टीम के लिए 300 से अधिक के स्कोर का बेस तैयार किया.

...कीवी टीम को मिल गया मजबूत स्कोर

अर्शदीप ने इस साझेदारी को तोड़ा और उन्होंने फिलिप्स को आउट किया. फिलिप्स ने 88 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्के लगाए और 106 रनों की पारी खेली. इसके बाद सिराज ने डैरेल मिचेल को आउट किया, जो 131 गेंदों में 15 चौके और तीन छक्कों के दम पर 137 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने भी 88 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों से 106 रन बनाए. लेकिन इन दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद लगा कि न्यूजीलैंड 350 के पास नहीं पहुंच पाएगी. लेकिन माइकल ब्रैसवेल ने 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली और इससे न्यूजीलैंड टीम पिच और हालात को देखते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट पर बहुत ही मजबूत 337 रनों के आंकड़े को छूने में सफल रही.