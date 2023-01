IND vs NZ 3rd ODI: Hardik Pandya ने बताई पहले ओवर की कहानी, Shardul Thakur को लेकर कह दी बड़ी बात

न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो न्यूजीलैंड को (0) के स्कोर पर ही पहला झटका लगा, मैच के पहले ओवर में ही गेंदबाज़ी करने आए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya on Bowling with New Ball) ने नए गेंद से कमाल कर दिया और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन (Finn Allen) को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. मैच के बाद बात करते हुए टीम इंडिया के स्टार आल-राउंडर हार्दिक पंड्या ने कहा -

यह वास्तव में मेरी इनस्विंग में मदद कर रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, मुझे हमेशा नई गेंद से गेंदबाजी करने में मजा आता है. जब मैं वापस आया, तो मुझे अपने अलाइनमेंट पर काम करना था, इसने मुझे गेंद को स्विंग कराने में मदद की और अब मैं सीम का उपयोग करने में सक्षम हूं. इससे पहले, मेरे एक्शन का मतलब था कि गेंद लेग के नीचे जाएगी और मैं सीम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था. अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्राइटर हूं और इसे स्विंग भी करा सकती हूं. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं,

(Hardik Pandya on Work Load Management) अपने कार्यभार प्रबंधन पर हार्दिक पंड्या ने कहा यह योजना बनाई गई थी. साथ हीं हार्दिक ने शार्दुल (Hardik Pandya on Shardul Thakur) को लेकर कहा खुशनसीब हूं कि शार्दुल ने मुझ पर विश्वास किया और हमारी साझेदारी पर उनका विश्वास बराबर था और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी. हार्दिक पंड्या ने अंत में होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर की पिच को लेकर कहा (Hardik Pandya on Holkar Cricket Stadium, Indore Pitch) "इस पिच में कुछ गति है इसलिए यह बहुत अच्छा होगा अगर वे अगली बार थोड़ी घास छोड़ दें". यह अभी भी 350-360 की पिच हो सकती है.

