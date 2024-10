IND vs NZ 2nd Test: "डियर रोहित शर्मा, आई रेस्पेक्ट यू ए लॉट, बट...", फैन ने स्टाइल में की भारतीय कप्तान से यह अपील

India vs New Zealand 2nd Test: मेहमान न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले बेंगलुरु में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया ने पुणे में वीरवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट में शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन ही मेहमान टीम को पहली पारी में 259 रनों पर सीमित कर दिया, लेकिन बाकी दिन के 11 ओवरों में भारत ने भी अपना पहला विकेट गंवा दिया. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 9 गेंद खेलने के बाद ही बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. और इसके बाद वह फैंस के निशाने पर भी आ गए. प्रशंसकों आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही सख्त कमेंट करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, लेकिन रोहित के लिए यह फैन ने बहुत ही स्टाइल में उनसे अपील की.

Dear Rohit Sharma,



I respect you a lot and love you but as an honest Indian cricket fan I believe you should consider giving up your opening spot for the betterment of the team. You struggle to bat in test match and pick the length so it might be better to retire with dignity🙏. pic.twitter.com/9G8MxWKmuc — ` (@Was_divote) October 24, 2024

फैन ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "डियर रोहित शर्मा, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, आपसे प्यार करता हूं, लेकिन एक ईमानदार क्रिकेट फैन होने के नाते मेरा विश्वास है कि आपको टीम की भलाई के लिए ओपनर की भूमिका त्यागने पर विचार करना चाहिए. आप टेस्ट मैच में और गेंद की लंबाई को ढूंढने में खासा संघर्ष करना पड़ता है. इसलिए यह सम्मान के साथ रिटायर होने के लिए बेहतर निर्णय हो सकता है"

पिछले एक साल में रहा है ऐसा प्रदर्शन

अगर प्रशंसक रोहित से अपील करने लगे हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह सफेद कपड़ों में उनका हालिया प्रदर्शन भी रहा है. यह सही है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप भी जीता, लेकिन यह भी एक सच है कि पिछले एक साल में (दूसरे टेस्ट से पहले तक) रोहित ने खेले 11 टेस्ट मैचों में दो शतकों से सिर्फ 29.26 का ही औसत निकाला है. निश्चित रूप से यह वह औसत है, जो रोहित के कद से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता. यह फैन भी सीधे-सीधे कह रहा है कि रोहित को अगले साल रिटायर हो जाना चाहिए

Nxt year he has to retire from ODI and test — Madhur Agrawal (@MadhurA98092911) October 24, 2024

जब हाल ऐसा होगा, तो फैंस तो आंकड़े खोद-खोद कर निकालेंगे. इस तरह के आंकडे़ रोहित के लिए चिंता की है बात है

37 years old and 95 runs in his last 7 test innings. — Sunveer Maharaj (@EventsSunny) October 24, 2024

एक राय यह भी है. बात ही गंभीर और सही है