Ind vs Nz 2nd T20I: न्यूजीलैंड के शतकवीर को कुलदीप ने कर रखा है कंगाल, फिर से की बोलती बंद, आंकड़े हुए इतने बदतर

क्रिकेट बहुत ही विचित्र खेल है! एक दिन राजा, दूसरे दिन रंक! चंद दिन पहले ही कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स वनडे में बल्ले से आग उगले हुए थे, लेकिन टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) की ड्रेस रिहर्सल सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उनकी बोलती बंद हो गई. रायपुर में दूसरे मुकाबले में पहले से ही फिलिप्स के लिए जी का जंजाल बने कुलदीप यादव ने एक बार उन्हें आईना दिखा दिया कि उनकी चाइनामैन बॉलों का उनके पास कोई जवाब नहीं है. कुलदीप की गुगली फिलिप्स के पल्ले नहीं पड़ी. मारना कहीं चाहते थे, गेंद गई बैकवर्ड प्वाइंट पर हार्दिक के हाथों और 13 गेंदों पर अच्छे 19 रन बनाने के बाद बाजी कुलदीप ने भारत के पाले में कर दी.

कुलदीप के खिलाफ, फिलिप्स का यह हाल!

वास्तव में, हालिया समय में जब-जब फिलिप्स का सामाना कुलदीप यादव से हुआ है, तो इस आतिशी बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, क्या न करें! ये कैसी मुश्किल हाय! लेकिन कीवी प्रबंधन फिलिप्स के लिए कुलदीप के खिलाफ कोई 'दवा' नहीं दे सका है. और आंकड़े तो चीख-चीखकर यही बोल रहे हैं. टी20 मैचों में अभी तक फिलिप्स का तीन बार आमना-सामना हुआ. और इन तीनों ही मौकों पर यादव कीवी तूफानी बल्लेबाज पर इक्कीस साबित हुए. इन तीन मुलाकातों में फिलिप्स ने कुलदीप की 21 गेंद खेलीं, 21 रन बनाए, लेकिन तीनों बार यादव ने अपने जाल में फंसाते हुए आउट कर उनका औसत 10.50 में तब्दील कर दिया. कुल मिलाकर यादव ने फिलिप्स की कमजोर नस पकड़ते हुए उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है. और अब जब टी20 विश्व कप सिर पर मंडरा रहा है, तो देखना होगा कि कीवी स्टॉफ फिलिप्स को क्या इलाज दे पाता है.

कुलदीप ने कराई शानदार वापसी

न्यूजीलैंड के शुरुआती दो विकेट भारत ने 43 के स्कोर पर ही चटकाकर भारत ने कीवियों की आतिशी शुरुआत पर जोरदार ब्रेक लगाया, लेकिन यहां से एक छोर पर भारतीय मूल के रचिन रवींद्र (44 रन) ने इस गति को फिर से पकड़ लिया, तो फिलिप्स ने भी दूसरा गीयर डाल लिया. लेकिन कुलदीप ने दोनों की ही निगाहें जमने के बाद इन दोनों को नियमित अंतराल पर चलता कर टीम इंडिया की तब मुकाबले में वापसी कराई, जब भारत को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी. कुलदीप 4 ओवरों के स्पेल में 35 रन देकर थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन यहां जो विकेट जो उन्होंने चटकाकर भारत को राहत दी, उसके आगे करीब आठ रन प्रति ओवर के कोई मायने नहीं थे. पहला स्पेल से कुलदीप ने बहुत कुछ कह दिया.