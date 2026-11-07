भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे: बारिश ने डाला खलल, अगर मैच नहीं हुआ तो कौन जीतेगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच में बारिश ने खलल डाला है. जिस समय बारिश के कारण मैच रूका तो उस समय भारत का स्कोर 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन है. केएल राहुल 26 और औकिब नबी 1 रन बनाकर खेल रहे हैं. बता दें कि जब मैच रूका तो उस समय भारत DLS पार ​​स्कोर (109) से 4 रन आगे, यानी अगर मैच नहीं हो पाता है तो भारत को मैच का विजेता घोषित कर दिया जाएगा . वहीं, हर 4 मिनट में लगभग एक ओवर कम हो जाएगा, यानी यहां से ओवर में कटौती भी होनी शुरू हो गई है.

अगर मैच नहीं हुआ तो कोन जीतेगा?

अगर मैच नहीं हुआ तो भारत यह मुकाबला जीतेगा क्योंकि डीएलएस के खाते से इस समय पार स्कोर 109 रन है और भारत ने 113 रन बनाए हैं. तो भारत को DLS तकनीक से भारत को जीत 4 रनों से मिलेगी. अगर ऐसा हुआ तो वनडे सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे हो जाएगी.

यह भी पढ़ें | IND vs NZ LIVE Score, 2nd ODI: बारिश ने दी दस्तक, भारत को 21 ओवरों में जीत की है 22 रनों की दरकार

यह भी पढ़ें | रोहित नंबर 1, अफरीदी नंबर 2, कोहली टॉप-10 में, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

यह भी पढ़ें | गुरनूर बरार ने 4 विकेट लेकर रचा इतिहास, न्यूजीलैंड में ऐतिहासिक गेंदबाजी का बनाया रिकॉर्ड, नंबर 2 पर पहुंचे