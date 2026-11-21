केएल राहुल और शुभमन गिल की पारियों के दम पर पहले टेस्ट के तीसरे दिन के बाद भारतीय टीम ने वेलिंगटन टेस्ट पर अपना शिकंजा कस लिया है. टीम इंडिया ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 118 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और उसके सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं. चौथे दिन ऋषभ पंत की नजर भारत की बढ़त तो 250 पार लेकर जाने की होगी. दूसरी तरफ वेलिंगटन की पिच तेजी से रंग बदल रही है. बल्लेबाजी के लिए पिच काफी आसान हो गई है. ऐसे में भारतीय टीम की नजरें चौथे दिन शुरुआती दो सेशन खेलकर बड़ी बढ़त हासिल करने पर होगी. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई होने के बाद टीम के कोच पि पर सवाल उठाने लगे हैं.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम को उम्मीद थी कि बेसिन रिजर्व की पिच में थोड़ी और जान होगी. पहले दिन खेल की शुरुआत में पिच पर 15 मिलीमीटर घास थी, जो जल्दी ही सूख गई. साथ ही, यह मैदान जिस तरह की तेज गति और उछाल (पेस और बाउंस) के लिए जाना जाता है, वह देखने को नहीं मिला. पहले टेस्ट के तीसरे दिन, जब भारत 118 रनों की बढ़त के साथ 486/4 के स्कोर पर पहुंच गया, तो ओरम ने माना कि शायद न्यूजीलैंड ने घास को देखकर कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया था और वे बिना किसी फुल-टाइम स्पिनर के मैदान में उतर गए.

एक मुख्य स्पिनर को न चुनने के सवाल पर ओरम ने कहा,"यह बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब जानते हैं. देखिए, घास कोई समस्या नहीं है. मैदान पर काफी घास है, लेकिन शायद इसका रंग वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे. और हां, हम भी इस जाल में फंस गए. बल्लेबाजी के लिए यह एक बहुत अच्छी पिच है."

ओरम ने आगे कहा,"शुक्र है कि हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने हमें एक अच्छा स्कोर दिला दिया. लेकिन एक बार जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं, तो यहां जिस तरह की तेज गति और उछाल की हमें आदत है, वह देखने को नहीं मिल रही है. ऐसा लग रहा है जैसे पिच अभी भी एक-दो दिन पुरानी स्थिति में है, क्योंकि इसमें गति और उछाल की कमी है. हालांकि, हमारे पीछे रहने का कारण सिर्फ यही नहीं है. पिच वैसी नहीं है जैसी हमने उम्मीद की थी, लेकिन हम 100 रन पीछे क्यों हैं, इसका पूरा जवाब सिर्फ यही नहीं है."

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने ग्राउंड स्टाफ को दोष देने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिच पर मूवमेंट की कमी से ज्यादा, उछाल की कमी ने उनके गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.

ओरम ने कहा,"मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड्समैन नहीं बनना चाहूंगा. उन्हें पिच के ऊपर और नीचे, दोनों तरफ कई प्राकृतिक चीजों को संभालना पड़ता है. लेकिन मुझे लगता है कि अगर पिच पर अच्छा उछाल और कैरी हो, तो खिलाड़ी थोड़ी-बहुत साइड मूवमेंट को संभाल सकते हैं."

न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच ने आगे कहा,"लेकिन जब अचानक साइड मूवमेंट मिलना बंद हो जाए, और आप पूरी ताकत लगाकर गेंदबाजी करें, लेकिन गेंद पिच पर जाकर एकदम सुस्त पड़ जाए, तो ऐसे में खिलाड़ी सोचने लगता है कि 'आखिर मुझे कैसी पिच मिली है?' ऐसे में बात सिर्फ धैर्य और सटीकता पर आ जाती है, और मुझे लगता है कि हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया. मुझे पता है कि उन्होंने चार रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर किया, जिससे ऐसा लग सकता है कि यह हमारे लिए बहुत खराब दिन था. लेकिन सच कहूं तो, हमने वाकई बहुत बढ़िया काम किया."

न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज के लिए जैकब डफी से ज्यादा मुश्किल दिन नहीं रहा. उन्होंने 29 ओवर में 181 रन दिए, और उन्हें अपना इकलौता विकेट दिन के आखिरी ओवर में मिला, जब उन्होंने शुभमन गिल को शतक से दो रन पहले आउट किया.

ओरम ने कहा,"जैकब डफी ठीक हैं. हम कोशिश करते हैं कि चीजें अच्छी होने पर बहुत ज्यादा उत्साहित न हों, और चीजें हमारे पक्ष में न होने पर बहुत ज्यादा निराश भी न हों. आज, अगर आप सिर्फ स्कोरबोर्ड देखें, तो यह उनका दिन नहीं था. लेकिन पिछले दो सीज़न में उन्होंने इतने अच्छे प्रदर्शन किए हैं कि एक खराब दिन उन्हें पूरी तरह निराश नहीं कर सकता. इसलिए, वह ठीक हो जाएंगे."

"साथ ही, वह जानते हैं कि उन्हें किन चीजों पर काम करने और सुधार करने की जरूरत है. लेकिन ड्रेसिंग रूम में सिर्फ वही अकेले नहीं हैं जिन्हें सुधार की जरूरत है. पिछले सीज़न में भी, जब उन्होंने 'सर रिचर्ड हैडली मेडल' जीता था, तब भी वह अपनी कमियों पर काम कर रहे थे."

अभी वेलिंगटन टेस्ट में दो दिन बचे हैं और ओराम को पिच से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं है, चाहे मौसम कैसा भी रहे. ओराम ने कहा,"मुझे लगता है कि यह एक ऐसी पिच है जो दोनों तरफ से अलग-अलग बर्ताव करती है. मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यहां पूरी तरह से सिर्फ अटैक और डिफेंस का ही खेल है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब हवा आपके पक्ष में हो, तो खेलना काफी आसान हो जाता है."

उन्होंने आगे कहा,"मेरे लिए, अहम बात यह है कि पिच पर क्या हो रहा है, और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि यह टूट रही है. वहां घास मौजूद है, बस वह हरी नहीं है. अगर यह टूटती है तो मुझे हैरानी होगी. पैरों के निशान (फुटमार्क्स) का कुछ असर हो सकता है, और कुछ गेंदें यकीनन नीची भी रही हैं. लेकिन अभी भी, यह बल्लेबाज़ी के लिए एक अच्छी विकेट लग रही है."

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