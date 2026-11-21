न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल शतक से सिर्फ दो रन दूर रह गए. गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 98 रन पर आउट हो गए और अपने टेस्ट करियर का एक यादगार शतक पूरा नहीं कर सके. हालांकि उनकी पारी की बदौलत भारत ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली और पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली.

गिल का 98 रन पर आउट होना उन्हें भारतीय टेस्ट कप्तानों की एक ऐसी सूची में ले गया, जिसमें कोई भी बल्लेबाज शामिल नहीं होना चाहेगा. यह लिस्ट उन भारतीय कप्तानों की है जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए हैं. इस अनचाहे रिकॉर्ड में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे ऊपर हैं.

टेस्ट कप्तान रहते हुए 90 रन पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज

नंबर-1: महेंद्र सिंह धोनी - भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में 4 बार 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए.

नंबर-2: सचिन तेंदुलकर - कप्तान रहते हुए 2 बार नर्वस नाइंटीज का शिकार बने.

नंबर-3 (संयुक्त): नारी कॉन्ट्रैक्टर, मंसूर अली खान पटौदी, अजीत वाडेकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और शुभमन गिल - ये सभी भारतीय कप्तान टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए 1-1 बार 90s में आउट हुए हैं.

गिल ने खेली कप्तानी पारी

वेलिंग्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने 146 गेंदों पर 98 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. गिल शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दिन के अंतिम ओवर में आउट होकर अपना शतक पूरा नहीं कर सके.

भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रन, देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन और ऋषभ पंत ने नाबाद 55 रन बनाए. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 486/4 का स्कोर बनाकर न्यूजीलैंड पर 118 रन की बढ़त हासिल कर ली थी.

धोनी का रिकॉर्ड अब भी कायम

भारतीय टेस्ट इतिहास में कप्तान रहते हुए नर्वस नाइंटीज में सबसे ज्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है. धोनी चार बार 90 के पार पहुंचने के बावजूद शतक नहीं लगा सके. वहीं सचिन तेंदुलकर दो बार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना कर चुके हैं. अब शुभमन गिल भी उन भारतीय कप्तानों की सूची में शामिल हो गए हैं जो कप्तानी करते हुए 90s में अपना विकेट गंवा बैठे.