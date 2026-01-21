विज्ञापन
India vs New Zealand 1st T20 Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा. इस सीरीज को हर हाल में भारतीय टीम जीतना चाहेगी.

IND vs NZ, 1st T20I: नागपुर की पिच क्या असर दिखाएगी, चौकों-छक्कों की होगी बारिश या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें !
Vidarbha Cricket Association Stadium Pitch Report

IND vs NZ 1st T20I: Nagpur pitch report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा. यह T20I सीरीज़ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए आखिरी बड़ा मौका भी है.  कम मौके बचे होने के कारण, टीम कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों की भूमिका और फॉर्म का बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा. भारत इस सीरीज़ का इस्तेमाल अपने मुख्य ग्रुप को बेहतर बनाने और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए करेगा, जबकि न्यूज़ीलैंड एक संतुलित और स्थिर टीम बनाने की कोशिश करेगा. नागपुर में पहला मैच इस बात का अंदाज़ा देगा कि यह सीरीज़ कितनी प्रतिस्पर्धी होने वाली है. 

नागपुर की पिच क्या असर दिखाएगी

नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के सबसे आधुनिक और देखने में शानदार क्रिकेट स्टेडियम में से एक है.  इसे आमतौर पर न्यू VCA स्टेडियम या जामथा स्टेडियम कहा जाता है, यह विदर्भ क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है और यहां नियमित रूप से इंटरनेशनल और घरेलू मैच होते हैं.  नागपुर-हैदराबाद हाईवे के किनारे नागपुर के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित, यह स्टेडियम लगभग 33 एकड़ में फैला हुआ है. इस पिच पर मीडियम स्कोर वाले T20I मैच हुए हैं, जिसमें पहली पारी का औसत स्कोर 155 से 160 के आसपास रहता है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनरों को मदद मिलती है, जबकि तेज़ गेंदबाज लाइट्स में नई गेंद से मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं. 

भारत ने यहां पांच मैच खेले हैं, जिनमें से चार जीते हैं. उन्हें एकमात्र हार 2016 T20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी, जब धीमी और मुश्किल पिच पर 127 रनों का पीछा करते हुए वे सस्ते में ऑल आउट हो गए थे.

बता दें कि इस मैदान पर अबतक कुल 13 टी-20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं जिसमें 9 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 5 मैच में उस टीम को जीत मिली है जिसने लक्ष्य का पीछा किया है. 

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड की संभावित इलेवन

फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (कप्तान), रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी

