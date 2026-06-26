'हमें पहले ही मालूम था', वैभव को रखा XI से बाहर, तो सोशल मीडिया का गुस्सा गंभीर पर फूटा

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले ही मानो बेल्फर्ट का पहला मैच भारतीय सुपर किड वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryvanshi) के इर्द-गिर्द सिमट गया था. हर कोई वैभव के डेब्यू के बारे में और उनके सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने के बारे में बातें कर रहा था. लेकिन टॉस के समय भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जैसे ही वैभव को लेकर यह जानकारी दी कि वह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो फैंस का एक बड़ा वर्ग मायूस हो गया. और जैसे ही मैच में कुछ समय गुजरा, तो सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटना शुरू हो गया. और इसके लिए सबसे ज्यादा निशाने पर रहे भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर. आप देखिए कि फैंस भारतीय पूर्व ओपनर के लिए कैसे-कैसे कमेंट कर रहे हैं. देखिए कि इस प्रशंसक का गुस्सा बुरी तरह से गंभीर पर निकला है. यह नाराज है कि गौतम ने वैभव को XI का हिस्सा नहीं बनाया
बोला था ना Vaibhav Suryavanshi को नहीं खिलाएगा !— Ranjan Singh (@RanjanSinghh_) June 26, 2026
अब इस Indian Jersey का क्या करना है पोछा लगाओ ?
चूटिया Gautam Gambhir को अभी तक ट्रस्ट नहीं है कि मेरे पाँच बॉलर Ireland जैसी टीम को हरा पाएंगे। ऐसा टीम बनाया है,
इसको छोटी टीम के खिलाफ भी 7-8 बॉलर चाहिए प्लेइंग इलेवन में, इसलिए… pic.twitter.com/VNuxTtHnCq
वैसे मामला वैभव तक सीमित नहीं है. टीम में शामिल किए गए युवा पेसर प्रिंस यादव को भी न खिलाने पर प्रशंसक नाराज हैं
Gautam Gambhir has once again shown Favouritism by not including Prince Yadav. But Gambhir favorite Washington Sundar continue in team after zero performance in all formats.🤡pic.twitter.com/nORQuDOEwS— David (@David315851) June 26, 2026
निश्चित तौर पर मीडिया का वैभव को खिलाने को लेकर बहुत ज्यादा दबाव था. बहुत ही ज्यादा माहौल बन चुका था, लेकिन यह मीम एक तंज के रूप में किया गया है
Media: "Vaibhav Sooryavanshi should debut today, he is the next Superstar"— RCB Xtra (@Rcb_Xtra) June 26, 2026
Gambhir:pic.twitter.com/568kHxevwq
गौतम को लेकर यह मीम भी भारतीय हेड कोच के मिजाज को लेकर बहुत कुछ कहने को काफी है
Gambhir to the journalists who were waiting for a SUPERSTAR debut of Sooryavanshi pic.twitter.com/KQOP6xset7— RCB Xtra (@Rcb_Xtra) June 26, 2026
एक रिएक्शन ऐसा भी !
जिस लप्पेबाज अभिषेक शर्मा की T20 में जगह नहीं बनती उसको टीम में ले लिया और जिस वैभव सूर्यवंशी की ODI टीम में जगह नहीं बनती उसको ODI में लिया था !— ShivRaj Yaduvanshi (@shivaxind) June 26, 2026
Vaibhav Suryavanshi सिर्फ T20i प्लेयर है फिर भी उसको Ireland के खिलाफ शामिल नहीं किया ! समझ नहीं आता Gautam Gambhir क्या दिमाग लगाकर… pic.twitter.com/32Ft93lYLl
सवाल गौतम गंभीर ही नहीं, बल्कि यहां कप्तान अय्यर पर भी उठ रहे हैं
Instead of easing Vaibhav into T20Is by giving him both games in Ireland, mastermind Gamdbhir trying to be unique.— Gangadhar (@gangadhar_11) June 26, 2026
Also shit scared Shreyas Iyer at the toss, choosing to field first against mighty Ireland.
यह भी पढ़ें: वैभव को नहीं मिली इंडिया कैप? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बतायी वजह, मांजरेकर सहित क्या बोले पूर्व क्रिकेटर
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं