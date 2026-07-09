IND vs ENG: 'पूरी तरह से घुटने टेक देना था', टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन पर अनिल कुंबले हुए आगबबूला

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सिर्फ़ 76 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे 125 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे का मतलब था कि भारत पांच मैचों की सीरीज़ में अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाया था और अगर वे बाकी बचे दो मैच जीतते, तभी सीरीज़ बराबर कर सकते थे. भारत के पूर्व कप्तान और हेड कोच अनिल कुंबले टीम के प्रदर्शन से बहुत निराश थे और उन्होंने कहा कि यह टीम का 'पूरी तरह से घुटने टेक देना' था. उन्होंने इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ों की जोड़ी, जोफ्रा आर्चर और जोश टोंग की तेज़ गति का सामना करने के लिए भारतीय बल्लेबाज़ों द्वारा अपनाई गई रणनीति की भी कड़ी आलोचना की.

"यह भारतीय टीम का पूरी तरह से घुटने टेक देना था. आप विश्व चैंपियन टीम से इस तरह हार मान लेने की उम्मीद नहीं करते हैं." "भारतीय बल्लेबाज़ों को और अधिक धैर्य और समझदारी दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन दबाव झेलने के बजाय सभी ने बस आक्रामक खेलने की कोशिश की. हाँ, ज़रूरी रन रेट 10 से ज़्यादा था, लेकिन किसी को ज़िम्मेदारी लेनी थी और देर तक टिककर खेलना था. इसके बजाय, उन्होंने आक्रामक रास्ता अपनाया और बल्लेबाज़ी के ढहने का खामियाज़ा भुगता," कुंबले ने JioHotStar पर कहा.

कुंबले ने मैच के दौरान टीम मैनेजमेंट के फैसलों की भी आलोचना की और खास तौर पर शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाज़ी के लिए भेजने के फैसले पर सवाल उठाए. यह दांव काम नहीं आया क्योंकि दोनों बल्लेबाज़ मैच में रन बनाने में नाकाम रहे.

"T20 क्रिकेट में, आप अपने सबसे अच्छे बल्लेबाज़ों को ऊपर भेजते हैं. शिवम दुबे जैसे बेहतर बल्लेबाज़ से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाज़ी के लिए भेजना गलत था. आप नंबर आठ पर खेलने वाले खिलाड़ी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह किसी अनुभवी खिलाड़ी से पहले आकर आपको मैच जिता देगा. आधुनिक क्रिकेट में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं."

कुंबले ने टीम मैनेजमेंट को यह सलाह भी दी कि वे गेंदबाज़ों के मामले में हर मैच में बदलाव करना बंद करें. "भारतीय टीम ने अपनी लाइनअप में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं, और इसे रोकना होगा. गेंदबाज़ लगातार बदलते रहते हैं. आयरलैंड के ख़िलाफ़ एक खराब मैच के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर कर दिया गया. प्रिंस यादव आए, अच्छी गेंदबाज़ी की और दूसरे T20I में तीन विकेट लिए, लेकिन फिर भी भारत वह मैच हार गया. एक नए कप्तान के तौर पर, आपको अपने पाँचों गेंदबाज़ों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए. बल्लेबाज़ रन बनाएंगे, लेकिन गेंदबाज़ ही आपको मैच जिताते हैं."

"जब आप खिलाड़ियों को चुनते हैं, तो आपको उनका समर्थन करते रहना चाहिए. उतार-चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा हैं. ये होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नाकामी की वजह से आपको टीम से बाहर कर दिया जाए."