IND vs ENG: टीम इंडिया में इस तेज गेंदबाज की वापसी तय, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा को भी लेकर आई अपडेट

IND vs ENG: टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाजी की वापसी तय

Mohammed Siraj is set to make a comeback in Third Test: भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था. इस मैच में केएल राहुल और रवींद्र जडेजा ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. भले ही यह दोनों बल्लेबाज शतक से चूक गए थे, लेकिन इन्होंने टीम इंडिया को ड्राइविंग सीट पर ला दिया था. भारत को आखिरी में यह मुकाबला 28 रनों से गंवाना पड़ा था. टीम इंडिया को सीरीज का ना सिर्फ पहला टेस्ट गंवाना पड़ा था बल्कि रवींद्र जडेजा और केएल राहुल चोटिल होने के चलते दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे. हालांकि, टीम इंडिया ने इसके बाद वापसी की थी और सीरीज का दूसरा मुकाबला अपने नाम किया था. वहीं अब दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से खेला जाना है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी के तीन मैचों के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को लेकर कुछ बड़ी खबर आई है.