IND vs ENG: बाकी के 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द, क्या विराट कोहली की होगी एंट्री ?

IND vs ENG Virat Kohli: बाकी के 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द

India vs England: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच बाकी बचे तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम (india squad for last 3 test match england ) का ऐलान आज यानी 30 जनवरी को हो सकता है. ऐसे में क्या विराट कोहली (Virat Kohli) की वापसी होगी. बता दें पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी को खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट से पहले भारत के दिग्गज खिलाड़ी जडेजा और राहुल चोटिल होने की वजह से टीम में नहीं हैं. उनकी जगह सरफराज खान, वाशिंगटन सुंदर सौरव कुमार को शामिल किया गया है. ऐसे में अब देखना है कि अंतिम 3 टेस्ट मैचों के लिए चयनकप्ता इन तीनों का भी चयन करते हैं या नहीं. बता दें सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 15 फवरी को राजकोट में खेला जाएगा. सीरीज में भारत को पांच टेस्ट मैच खेलने हैं.