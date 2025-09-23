Ind vs Ban: 'यह हमारे लिए चिंता...'रऊफ ही भड़काऊ हरकतों पर भारत ने दिया यह करारा जवाब

India reaction on Haris Rauf: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बांग्लादेश के साथ बुधवार को खेले जाने वाले मेगा मुकाबले (Ind vs Ban) की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के सहायक कोच रेयान टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate hits out at Haris) ने पिछले मुकाबले में हारिस रऊफ की भड़ाने वाली हरकतों के सवाल को ज्यादा भाव नहीं दिया. सहायक कोच ने कहा, 'यह हमारी टीम की चिंता नहीं है और भारतीयय टीम अभी तक टूर्नामेंट में किए गए प्रदर्शन से खुश है. दरअसल रविवार को भारत के खिलाफ मुकाबले में पाक पेसर हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान भारतीय फैंस की ओर उत्तेजक इशारे कर रहे थे. हारिस का इशारा इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के उस दावे को लेकर था, जिसमें पाकिस्तान ने यह प्रचारित किया था कि उसने भारत के 6 रॉफेल मार गिराए थे. रऊफ की यह हरकत कैमरे में कैद हुई, तो यह सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हो गया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रियान टेन डोइशेचट ने कहा,'खिलाड़ियों पर दबाव को देखते हुए उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल काम है. हालात के कारण खिलाड़ियों पर बहुत ही ज्यादा दबाव हो गया है और उनके बर्ताव को नियंत्रित करना मुश्किल है. मैंने हारिस रऊफ की कुछ हरकतों को देखा, लेकिन यह हमारी चिंता का विषय नहीं है. जैसे मैंने पहला कहा कि अभी तक जिस तरह हमने खेला है या प्रदर्शन किया है, उस पर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं.'

सहायक कोच ने कहा, 'हमारे बल्लेबाजों ने बल्ले के साथ लड़ाई लड़ी है. मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हमने की हैं, उसे लेकर बाकी टीमें चिंतित हो सकती हैं. लेकिन जिस तरह इस टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों ने अभी तक प्रदर्शन किया है, उससे हम खुश हैं.' रियान टेन डोइशचेट ने अर्द्धशतक बनाने के बाद ओपनर साहिबजादा फरहान के विवादित गन सेलिब्रेशन पर भी कमेंट करते हुए कहा कि हमारा पूरा ध्यान खुद के अपने बर्ताव और पूरी तरह से खेल से जुड़े रहने पर था.

सहायक कोच ने कहा, 'पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस पर पकड़ बनाए रखी. दसवें ओवर के बाद हम वापसी करने में सफल रहे. मैं एक बार फिर से कहूंगा कि हालात को देखते हुए आप देख सकेत हैं कि खिलाड़ी क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और वे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन हम बहुत ही केंद्रित थे कि हमें कैसा बर्ताव करना है. मुझे लगता है कि वास्तव में हम बहुत ही अच्छी तरह से खेल से जुड़े रहे.'