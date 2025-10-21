IND vs AUS: विराट कोहली एडिलेड में 25 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स भी नहीं कर पाए थे ऐसा

Virat Kohli Eye Huge Milestone vs Australia 2nd ODI: रन मशीन किंग कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड ओवल होम ग्राउंड जैसा है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर कई विराट पारियां खेली हैं. पर्थ में हुए सीरीज के पहले मैच में खाता खोलने में भी सफल नहीं पो पाए विराट कोहली से फैंस को उम्मीद होगी कि वो इस मैदान पर एक और ऐतिहासिक पारी खेलें. कोहली इस मैदान पर विदेशी बल्लेबाजों में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इस मैदान पर कुल पांच शतक लगाए हैं. इसके अलावा कोहली अगर 23 अक्टूबर को होने वाले मैच में 25 रन बना लेते हैं तो वह कुछ ऐसा कर जाएंगे जो ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स जैसे महान बल्लेबाज भी नहीं कर पाए थे.

इतिहास रचने की कगार पर खड़े किंग कोहली

विराट कोहली ने एडिलेड पर कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 टेस्ट में उन्होंने 52.70 की औसत से 527 रन बनाए हैं. टेस्ट में उन्होंने तीन शतक और 1 अर्द्धशतक लगाया है. जबकि 4 वनडे मैचों में उन्होंने 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं. वहीं 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूर्व भारतीय कप्तान ने 204 की औसत से 204 रन बनाए हैं. कोहली ने इस मैदान पर वनडे में दो शतक लगाए हैं, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके नाम 3 अर्द्धशतक है. टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 141 का है और वनडे में 107 का जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में नाबाद 90 का.

बात अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की करें तो कोहली ने इस मैदान पर 17 पारियों में 975 रन बनाए हैं. कोहली एडिलेड ओवल में विजिटिंग बैटर द्वारा सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अगर वह दूसरे वनडे में 25 रन और बना लेते हैं तो ऐसे पहले विदेशी बल्लेबाज होंगे, जिनके नाम इस मैदान पर 1000 अंतरराष्ट्रीय रन होंगे.

एडिलेड में सबसे अधिक रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज

विराट कोहली- 17 पारियों में 975 रन

ब्रायन लारा- 15 पारियों में 940 रन

विव रिचर्ड्स- 19 पारियों में 905 रन

गॉर्डन ग्रीनिज- 15 पारियों में 674 रन

डेसमंड हेन्स- 21 पारियों में 625 रन

ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

विराट कोहली वनडे में सफल लक्ष्य का पीछा करते 6 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने से सिर्फ 2 रन दूर हैं. कोहली ने वनडे में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 107 मैचों की 101 पारियों में 88.20 की औसत से 5998 रन बनाए हैं. कोहली इस दौरान 24 शतक लगा चुके हैं और वो 33 बार नाबाद लौटे हैं. कोहली सिर्फ तीन मौकों पर खाता नहीं खोल पाए हैं. वहीं 26 बार उन्होंने अर्द्धशतक जड़ा है.

वनडे में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. जिन्होंने 5490 रन बनाए हैं. सचिन ने 124 पारियों में 55.45 की औसत से रन कूटे हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 14 शतक आए हैं, जबकि उन्होंने 31 अर्द्धशतक जड़े हैं. इस लिस्ट में 4580 रन के साथ रोहित शर्मा तीसरे, 4186 रनों के सााथ रिकी पोंटिंग चौथे और 3950 रनों के साथ जैक्स कैलिस पांचवें स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: विराट कोहली एडिलेड में 25 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स भी नहीं कर पाए थे ऐसा

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में कैसा है भारत का रिकॉर्ड, आंकड़े दे रहे टीम इंडिया की वापसी की गवाही