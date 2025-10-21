सुधरने का नाम नहीं ले रहे मोहसिन नकवी, भारत को इस दिन ट्रॉफी देने को हुए तैयार, लेकिन रखी नई शर्त

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब एक विशेष समारोह में सौंपने की पेशकश की है. 10 नवंबर को दुबई में होने वाले एक कार्यक्रम में नकवी भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब सौंप सकते हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद के बीच कई पत्रों के आदान-प्रदान के बाद तय हुआ है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नकवी ने 10 नवंबर को ट्रॉफी सौंपने की बात कही है.

नकवी ने कराची में मीडिया से कहा,"बीसीसीआई के साथ कई पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है, और एसीसी ने उन्हें सूचित किया है कि हम 10 नवंबर को दुबई में एक समारोह में ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके खिलाड़ियों को बीसीसीआई अधिकारी राजीव शुक्ला के साथ आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं."

एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था. एसीसी अध्यक्ष की हैसियत से मोहसिन नकवी भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भारतीय टीम ने नकवी से खिताब लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी को स्टेडियम से बाहर ले जाने का आदेश दिया. इसके बाद भारतीय टीम ट्रॉफी लिए बिना ही लौट गई.

नकवी से खिताब न लेने की वजह उनका पाकिस्तान का गृह मंत्री होना है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एशिया कप के दौरान हुए तीन मैचों में हाथ भी नहीं मिलाया था.

पूर्व में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ईमेल के माध्यम से नकवी से भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब लौटाने की मांग की थी और जवाब न मिलने पर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में उठाने की बात कही थी. आईसीसी बोर्ड की बैठक 4-7 नवंबर को दुबई में होने वाली है.

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज ने बनाया इतिहास का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, वनडे में पहली बार हुआ ऐसा, वर्ल्ड क्रिकेट भी हुआ हैरान

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: "ऐसा ही करेंगे..." विराट कोहली को रोकने के लिए ये प्लान बना रही ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले मैथ्यू शॉर्ट का खुलासा