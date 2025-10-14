विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Aus: बहुत कमी खलेगी गिल को 'एचआर' की, 5 साल पहले फोड़ा था कंगारुओं पर 'बम', अब कौन लगाएगा पलीता

Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने में हफ्ते पर का भी समय रह गया है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि 'HR' की भरपाई हो भी पाएगी?

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Aus: बहुत कमी खलेगी गिल को 'एचआर' की, 5 साल पहले फोड़ा था कंगारुओं पर 'बम', अब कौन लगाएगा पलीता
Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में नितीश रेड्डी पर सेलेक्टरों की खास नजर रहेगी
  • भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों से बनी है और तीन दिग्गज खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी
  • जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, जबकि हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा टीम में नहीं हैं
  • हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने पांच साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच में महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Australia: त्यौहार का सीजन है और दीवाली चंद दिन ही दूर खड़ी है. पूरे देश में जमकर पटाखे और फुलझड़ियां चलेंगी. बहरहाल इससे  करोड़ों क्रिकेट फैंस के उत्साह में कोई कमी नहीं है. टीम गिल (Shubman Gill) जल्द ही तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरेगी. यह टीम युवा ज्यादा है, अनुभव कम है क्योंकि तीन दिग्गज वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, तो वहीं मिड्ल ऑर्डर में भरोसेमंद एचआर बोले तो हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) भी अलग-अलग कारणों से टीम के साथ नहीं है. और इन दोनों की ऑस्ट्रेलिया दौरे में बहुत ही ज्यादा कमी खलने जा रही है क्योंकि जो 'बम' इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर साल 2020 में कैनबरा में फोड़ा था, उसे आज भी याद करते हैं. 

एचआर ने फोड़ा बम, हिल गए कंगारू!

यह करीब पांच साल पहले 3 दिसंबर 2029 को कैनबरा में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा वनडे था. ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में पहले ही 2-0 से आगे था. भारत सम्मान बटोरने पर नजरें गड़ाए थे. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा, तो 5 विकेट 152 पर गंवा दिए.  लगा कि सफाया  होकर रहेगा. लेकिन एच आर बोले तो हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने इसी समय कंगारुओं पर 'बम' फोड़ने का समय चुना. इन दोनों ने यहां से जोश हेजलवुड एंड कंपनी की सुतली खोल दी. पांड्या ने 76 गेंदों पर नाबाद 92 और जडेजा ने 50 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए. और छठे विकेट के लिए इन दोनों ने नाबाद 150 रन की साझेदारी जोड़ते हुए भारत को 302 का स्कोर दिया, तो कंगारुओं का पसीना इस स्कोर ने ही छुड़ा दिया. भारत ने मैच 13 रन से जीता, लेकिन अब ये दोनों ही टीम में नहीं हैं, तो इससे बड़ा सवाल भी है

मौके पर कौन लगाएगा चौका?

निश्चित तर पर हार्दिक की तुलना नितीश रेड्डी से नहीं हो सकती. और जडेजा की तो वॉशिंगटन सुंदर से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए यह वनडे सीरीज अपने-आप में बड़ा मौका है. खासकर यह भी देखते हुए कि अगले साल टी20 विश्व कप भी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों वनडे में मौकों का फायदा उठा पाएंगे? क्या ये दोनों फैंस को यह एहसास करा पाएंगे कि उन्हें एचआर यानी हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की कमी न खले. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Australia Vs India 2025, Cricket, Hardik Himanshu Pandya, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com