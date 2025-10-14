विज्ञापन
त्योहारी सीजन में पटना के लिए हवाई सफर होगा आसान, एयर इंडिया की 166 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऐलान

यात्रा की योजना बना रहे यात्री एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, 24×7 कॉल सेंटर, शहर और एयरपोर्ट टिकट काउंटर, और ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं.

  • एयर इंडिया और एक्सप्रेस ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान पटना के लिए कुल 166 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की
  • एयर इंडिया की तरफ से अतिरिक्त उड़ानें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पटना के लिए निर्धारित की गई हैं
  • एयर इंडिया की उड़ानें 15 अक्टूबर से 2 नवंबर और एक्सप्रेस की उड़ानें 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलाई जाएंगी
पटना:

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना के लिए कुल 166 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है. ये उड़ानें दिवाली और छठ पूजा के दौरान चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिलेगी. दीवाली और छठ के मौके पर देशभर से बिहार में अपने घर जाने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है, इसलिए एयरलाइन की तरफ से अतिरिक्त उड़ानों का प्रबंध किया है.

एयर इंडिया की अतिरिक्त उड़ानें (15 अक्टूबर – 2 नवंबर 2025)

  • दिल्ली–पटना: 38 उड़ानें
  • मुंबई–पटना: 38 उड़ानें
  • बेंगलुरु–पटना: 38 उड़ानें

एयर इंडिया एक्सप्रेस की अतिरिक्त उड़ानें (22 अक्टूबर – 3 नवंबर 2025)

  • दिल्ली–पटना: 26 उड़ानें
  • बेंगलुरु–पटना: 26 उड़ानें

इन अतिरिक्त उड़ानों के साथ पटना के लिए हवाई सेवाएं और मजबूत होंगी. वर्तमान में एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई से प्रति सप्ताह 42 उड़ानें हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली और बेंगलुरु से 14 उड़ानें संचालित करती है.

बुकिंग के लिए ये विकल्प उपलब्ध

यात्रा की योजना बना रहे यात्री एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, 24×7 कॉल सेंटर, शहर और एयरपोर्ट टिकट काउंटर, और ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं. इन उड़ानों के माध्यम से पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु होते हुए देश के अन्य हिस्सों और मध्य पूर्व व यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक भी यात्रा करना आसान होगा.

