IND vs AUS ODI Series: ऑस्ट्रेलियाई धरती पर दमदार नहीं है भारत का रिकॉर्ड, क्या इस बार बदलेगी 'पटकथा'

India vs Australia ODI Head to Head Stats: शुभमन गिल की अगुवाई में घर पर टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है. टीम 15 अक्टूबर को इस दौरे के लिए उड़ान भरेगी. भारतीय टीम पर्थ के लिए रवाना होगी और यहीं पर सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है. इसके बाद दोनों देश पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में भिड़ेंगे. शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी और उन्होंने पहली ही सीरीज में इतिहास रच दिया था. ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले दिल को रोहित की जगह वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त किया गया है और गिल इस 50 ओवर क्रिकेट में भी उसी अंदाज में शुरुआत करना चाहेंगे.

ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड

भारत ने पहली बार 6 दिसंबर 1980 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कंगारु टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था. मेलबर्न में हुआ यह मुकाबला टीम इंडिया ने 66 रन से जीता था. इसके बाद अगला मुकाबला सिडनी में हुआ था, जिसमें भारत को हार मिली थी. 18 दिसंबर को हुआ मुकाबला 100वां अंतरराष्ट्रीय वनडे था.

इन दोनों मैचों को मिलाकर भारत ने अभी तक कंगारुओं के खिलाफ उनकी सरजमीं पर 54 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया को सिर्फ 14 मैचों में जीत मिली है जबकि 38 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत का हार-जीत का रिकॉर्ड 0.368 प्रतिशत का है. इस दौरान भारत ने सबसे बड़ा टोटल 338 रनों का खड़ा किया है जबकि सबसे लोएस्ट टोटल 63 का है.

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर सिर्फ तीन द्विपक्षीय सीरीज खेली है. भारत ने पहला दौरा 2015-2016 में किया था, जब टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 1-4 से गंवाई थी. इसके बाद भारत ने 2018-2019 में दौरा किया. इस दौरान भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की. भारतीय टीम 2020-2021 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी और उस दौरे पर भारत को 1-2 से हार मिली है.

