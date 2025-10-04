Ind vs Aus: 'रोहित को हटाए जाने को लेकर हैरान हूं', गिल के नया वनडे कप्तान बनने पर हरभजन ने कह दी दिल की बात

Harbhajan Singh on Rohit Sharma: इसमें दो राय नहीं कि शनिवार को इसी महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित भारतीय टीम के ऐलान के मौके पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर जो खबर आई, वह करोड़ों भारतीय प्रशंसकों और रोहित के चाहने वालों के किसी बड़े झटके से कम नहीं रही. इस खबर पर पूर्व क्रिकेटरों का सन्नाटा धीरे-धीरे टूट रहा है. और दिग्गज पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने रोहित को वनडे कप्तान पद से हटाए जाने पर हैरानी जाहिर की है.

भारतीय टीम के ऐलान के कुछ समय बाद हरभजन ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं शुभमन गिल को बधाई दूंगा. वास्तव में, शानदार अंदाज में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. और अब उन्हें वनडे में भी एक और मौका दिया गया है. यह उनके लिए नया चैलेंज होने जा रहा है. रोहित अब भले ही वनडे कप्तान नहीं रहे, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे कप्तान के रूप में याद किए जाएंगे जिनका व्हॉइट-बॉल फॉर्मेट में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा.'

पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर ने कहा, 'यह खबर मेरे लिए थोड़ी हैरानी भरी है. . अगर वह ऑस्ट्रेलिया जा रहे थए, तो रोहित को कप्तान होना चाहि था. उसने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा टी20 विश्व कप भी जिताया.'भज्जी ने कहा, 'रोहित भारत के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं. ऐसे में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार कप्तानी का मौका देना चाहिए था. मैं जानता हूं कि साल 2027 विश्व कप खासा दूर है. गिल थोड़ा और इंतजार कर सकते थे और अगले 6-8 महीने ले सकते थे. मैं गिल के लिए खुश हूं, लेकिन रोहित को हटाए जाने से निराश हूं.'