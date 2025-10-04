विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Aus: 'रोहित को हटाए जाने को लेकर हैरान हूं', गिल के नया वनडे कप्तान बनने पर हरभजन ने कह दी दिल की बात

Harbhajan Singh on Rohit: किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रोहित को वनडे की कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब पूर्व क्रिकेटरों के बीच छाई खामोशी टूटने लगी है. हरभजन ने काफी कुछ कहा है

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs Aus: 'रोहित को हटाए जाने को लेकर हैरान हूं', गिल के नया वनडे कप्तान बनने पर हरभजन ने कह दी दिल की बात
  • हरभजन सिंह ने घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा को वनडे कप्तान से हटाए जाने पर हैरानी व्यक्त की
  • उन्होंने शुभमन गिल को टीम का नेतृत्व करने के लिए बधाई दी और इसे उनके लिए नया चुनौती बताया
  • हरभजन ने कहा कि रोहित का व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में कप्तानी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है और यादगार रहेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harbhajan Singh on Rohit Sharma: इसमें दो राय नहीं कि शनिवार को इसी महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित भारतीय टीम के ऐलान के मौके पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर जो खबर आई, वह करोड़ों भारतीय प्रशंसकों और रोहित के चाहने वालों के किसी बड़े झटके से कम नहीं रही. इस खबर पर पूर्व क्रिकेटरों का सन्नाटा धीरे-धीरे टूट रहा है. और दिग्गज पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने रोहित को वनडे कप्तान पद से हटाए जाने पर हैरानी जाहिर की है.

भारतीय टीम के ऐलान के कुछ समय बाद हरभजन ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं शुभमन गिल को बधाई दूंगा. वास्तव में, शानदार अंदाज में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. और अब उन्हें वनडे में भी एक और मौका दिया गया है. यह उनके लिए नया चैलेंज होने जा रहा है. रोहित अब भले ही वनडे कप्तान नहीं रहे, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे कप्तान के रूप में याद किए जाएंगे जिनका व्हॉइट-बॉल फॉर्मेट में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा.'

पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर ने कहा, 'यह खबर मेरे लिए थोड़ी हैरानी भरी है. . अगर वह ऑस्ट्रेलिया जा रहे थए, तो रोहित को कप्तान होना चाहि था. उसने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा टी20 विश्व कप भी जिताया.'भज्जी ने कहा, 'रोहित भारत के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं. ऐसे में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार कप्तानी का मौका देना चाहिए था. मैं जानता हूं कि साल 2027 विश्व कप खासा दूर है. गिल थोड़ा और इंतजार कर सकते थे और अगले 6-8 महीने ले सकते थे. मैं गिल के लिए खुश हूं, लेकिन रोहित को हटाए जाने से निराश हूं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harbhajan Singh, Rohit Gurunath Sharma, India, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com