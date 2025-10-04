OTT पर भी पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा इंडिया, 15 दिन से ये वेब सीरीज टॉप पर- शाहरुख से है इसका कनेक्शन?

OTT की दुनिया में भारत पाकिस्तान (Pakistan) पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. अगर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की बात करें तो टॉप मूवी और टॉम वेब सीरीज में भी भारत का ही कब्जा है. दिलचस्प यह है कि जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में टॉप पर है उसका शाहरुख खान से कनेक्शन है. हम बात कर रहे हैं आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba***ds of Bollywood)' की. इसने पाकिस्तान में झंडे गाड़ रखे हैं. पिछले 15 दिन से शाहरुख खान के बेटे की ये वेब सीरीज पहले नंबर पर कब्जा जमाए हुए है. वैसे भी जब भी नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के कॉन्टेंट नजर दौड़ाई जाती है तो लोकल कॉन्टेंट उस पर नाममात्र को भी नहीं मिलता है.

अगर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के टॉप 10 टीवी शो की बात करें तो नंबर वन पर आर्यन खान का द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है जबकि दूसरे नंबर पर एलिस इन बॉर्डरलैंड आता है. तीसरे नंबर पर जो वेब सीरीज है वो बिलियनेयर्स बंकर और चौथे पर वेवार्ड है. पांचवें नंबर पर 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन है.' ये भी भारतीय वेब सीरीज है.

नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की इस लिस्ट में छठे नंबर पर 'बॉन एपाटी, योर मैजेस्टी' है. सातवें नंबर पर वेडनसडे, आठवें नंबर पर हाउस ऑफ गिनेस है जबकि नौवें नंबर पर एडोलसेंस और दसवें पर सीआईडी है. इस तरह इस लिस्ट में एक भी वेब सीरीज पाकिस्तान की नहीं है जबकि भारत की दो वेब सीरीज हैं.

