IND vs AUS: गिल बने वनडे में भी कप्तान, रोहित, विराट बरकरार, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान

India Squad Announcement For Australia Tour: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेले जाने वाली वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. सबसे बड़ा बदलाव वनडे टीम की कप्तानी में हुआ है. और अब चयन समिति ने रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की भी कप्तानी सौंप दी है, तो श्रेयस अय्यर को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. वैसे रोहित और विराट दोनों को ही वनडे टीम में बरकरार रखा गया है. साथ ही, अगरकर एंड कंपनी ने अक्टूबर-नवंबर में ही दौरे में मेजबानों के खिलाफ खेले जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है. वनडे में दूसरे विकेटकीपर के रूप में उत्तर प्रदेश के ध्रुव जुरेल को टीम में चुना गया है.

टी20 में सूर्या करेंगे टीम की अगुवाई

टी20 की टीम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम की कमान संभालेंगे, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर ही रहेगी. यहां मुख्य विकेट कीपर के तौर पर टीम में संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जबकि वैकल्पिक विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे फॉर्मेट की भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 फॉर्मेट की भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलियाई दौरे का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुल तीन मैचों की वनडे, जबकि पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा, जो 19 से 23 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें टी20 सीरीज में भिड़ेंगी. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को, जबकि आखिरी मुकाबला आठ नवंबर को खेला जाएगा.

19 अक्टूबर - पहला वनडे - पर्थ

23 अक्टूबर - दूसरा वनडे - एडिलेड

25 अक्टूबर - तीसरा वनडे - सिडनी

29 अक्टूबर - पहला टी20 - कैनबेरा

31 अक्टूबर - दूसरा टी20 - मेलबर्न

02 नवंबर - तीसरा टी20 - होबार्ट

06 नवंबर - चौथा टी20 - गोल्ड कोस्ट

08 नवंबर - पांचवां टी20 - ब्रिसबेन

