विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हुई सगाई, दोनों में कितना उम्र का फासला, नेटवर्थ के मामले में कौन है आगे?

खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि न तो रश्मिका और न ही विजय ने अपनी सगाई के बारे में कोई पोस्ट साझा की है और न ही कोई घोषणा की है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का जानें नेटवर्थ
कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने की अफवाहों के बाद, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एकटर विजय देवरकोंडा आखिरकार सगाई कर चुके हैं. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस जोड़े की सगाई की अफवाहें फैलती रहीं, और शनिवार सुबह विजय की टीम ने सगाई की खबर को कंफर्म किया. खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि न तो रश्मिका और न ही विजय ने अपनी सगाई के बारे में कोई पोस्ट साझा की है और न ही कोई घोषणा की है.

कब से चल रहा अफेयर?

रश्मिका और विजय के बीच डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब उन्होंने 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम और 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम किया था. विजय और रश्मिका को अक्सर साथ समय बिताते हुए देखा गया है. अगस्त में, उन्होंने न्यूयॉर्क में 43वें भारत दिवस परेड का नेतृत्व किया. वे 'भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स' नामक एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए.

विजय और रश्मिका में एज गैप और नेट वर्थ

रश्मिका मंदाना 29 साल की हैं और विजय देवरकोंडा 36 साल के हैं. यानी विजय, रश्मिका से 7 साल बड़े हैं.  बात करें नेटवर्थ की तो रश्मिका की कुल संपत्ति लगभग ₹100 करोड़ आंकी गई है. उनके पास मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में अपना घर है. उनके पास मर्सडीज बेंज और ऑडी क्यू-3 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.

जबकि विजय की कुल संपत्ति लगभग ₹150 करोड़ बताई जाती है. यानी नेटवर्थ के मामले में भी विजय, रश्मिका से आगे हैं. खबरों के मुताबिक विजय एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लेते हैं. विजय के पास हैदराबाद में खूबसूरत  बंगला है. वहीं उनके पास BMW और volvo XC90 जैसा लग्जरी कारें हैं.

