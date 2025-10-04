टेक्सास के डलास में एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले 28 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की शुक्रवार रात एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी. ठीक एक महीने पहले इसी शहर में एक और भारतीय व्यक्ति चंद्र मौली नागमल्लैया का सिर कलम करके बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी. चंद्रशेखर पोल हैदराबाद के रहने वाले थे. भारत में डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2023 से ही हायर स्‍टडीज के लिए वह अमेरिका में थे.

केंद्र सरकार से बड़ी अपील

उन्होंने हाल ही में अमेरिका से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है और फुल टाइम जॉब की तलाश में पेट्रोल पंप पर पार्टटाइम जॉब कर रहे थे. छात्र के परिवार ने अमेरिका से अपने बेटे का शव वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है. बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आज हैदराबाद में छात्र के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की. उन्‍होंने इसे एक 'दुखद' घटना बताया है. साथ ही केंद्र सरकार से पोल के शव को उसके गृहनगर वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है.

पार्थिव शव लाया जाए भारत

राव ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, 'माता-पिता जिस दर्द से गुजर रहे हैं, यह जानकर कि उनका बेटा, जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा, अब नहीं रहा, यह देखना हृदय विदारक है.' उन्होंने आगे कहा, 'हम, बीआरएस की ओर से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके गृहनगर लाने के लिए पहल करे.'

बेदर्दी से हुई चंद्रमौली की हत्‍या

पिछले ही महीने टेक्सास के डलास में एक 50 साल के भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में सिर कलम कर दिया गया था. संदिग्ध की पहचान योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में हुई है, जो एक आपराधिक रिकॉर्ड वाला सहकर्मी है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है. यह घटना पिछले महीने की शुरुआत में डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई थी.

