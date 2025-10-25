IND vs AUS 3rd ODI: हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर किया बड़ा कारनामा, बाल-बाल बचा अजीत अगरकर का महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हर्षित राणा को जब भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया तो उनको फैंस की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. हालांकि, कई दिग्गजों ने इस खिलाड़ी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें बेवजह फैंस का गुस्सा झेलना पड़ रहा है. हर्षित ने मौजूदा सीरीज में अपनी उपयोगिता साबित की. एडिलेड में उन्होंने 24 रनों की अहम पारी खेली थी. अर्शदीप के साथ उन्होंने 9 विकेट के लिए 37 रन जोड़े थे, जिससे भारत का स्कोर 250 पार का हुआ था. वहीं उन्होंने गेंदबाजी में दो विकेट भी झटके. अब सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8.4 ओवर में 39 रन देते हुए 4 विकेट झटके. इन विकटों के साथ उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई है.

अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी की

हर्षित राणा के नाम अब 16 वनडे विकेट हैं और वो भारत के लिए 8 वनडे के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में रविचंद्रन अश्विन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में भारत के मौजूदा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और प्रसिद्ध कृष्णा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. दोनों के नाम 19-19 विकेट हैं. जबकि दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 17 विकेट झटके थे.

हर्षित ने नागपुर में इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने भारत के लिए 8 मैचों में 20.75 की औसत और 5.82 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं.

सिडनी में हर्षित राणा का 'चौका'

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है. इस मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 4 विकेट अपने नाम किए. सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी टीम इंडिया को सम्मान बचाने के लिए यह मैच हर हाल में अपने नाम करना होगा.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. मेजबान टीम की शुरुआत शानदार रही. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की. हेड 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल रहे.

इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 50 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 41 रन बनाए, लेकिन अर्धशतक पूरा नहीं कर सके.

ऑस्ट्रेलियाई टीम 88 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने मैट रेनशॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. शॉर्ट 41 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से रेनशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 200 के करीब पहुंचाया. कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रेनशॉ ने 58 गेंदों में 2 चौकों के साथ 56 रन बनाए. इनके अलावा, कूपर कोनोली ने 23, जबकि नाथन एलिस ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

भारत की ओर से हर्षित राणा ने 8.4 ओवरों में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को 2 सफलताएं हाथ लगीं. इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए.

