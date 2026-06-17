विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind V/S Afg: जमकर बरसे भारतीय बल्लेबाज, टीम इंडिया का स्पेशल कारनामा, 55 साल में इकलौती टीम

दूसरे वनडे में जिस अंदाज में इशान किशन और कप्तान शुभमन गिल ने अफगानी बॉलरों की कुटाई की, उससे वे बहुत लंबे समय तक नहीं ही भूलेंगे

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Ind V/S Afg: जमकर बरसे भारतीय बल्लेबाज, टीम इंडिया का स्पेशल कारनामा, 55 साल में इकलौती टीम
कप्तान गिल ने बेहतरीन 154 रन बनाए
Source: Social media

अफगानिस्तानी बॉलरों ने सोचा भी नहीं होगा कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज ऐसा हाल करेंगे कि दूसरा वनडे (India vs Afghanistan) इतिहास का हिस्सा बन जाएगा. लेकिन कप्तान शुभमन गिल (154 रन), इशान किशन (125 रन) सहित तमाम बल्लेबाजों मेहमान बॉलरों से खिलावाड़ किया. मनचाहे अंदाज में रन बनाए. फिर चाहे बॉलरों को जमीन पर घसीटना हो, या फिर हवा में उछाल कर मारना हो. इकाना की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों हाथों से लुटाई की, तो इसी के साथ ही टीम इंडिया वनडे इतिहास के 55 साल में पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम ओवरों में 300 का स्कोर तीसरी बार छूने वाली पहली टीम बन गई.  वैसे वनडे में सबसे तेज 300 रन बनाने के मामले में सिर्फ इंग्लैंड ही भारत से ऊपर है. और इंग्लैंड के बाद अगले सबसे तेज तीन के स्कोर पर टीम इंडिया का कब्जा है. 

पहले नंबर पर है इंग्लैंड

इंग्लिश टीम ने यह कारनामा  बैजबॉल के दौर में किया. साल 2018 में नॉटिंघम में शिकार बने कंगारू. आप सोचिए कि इंग्लैंड बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया बॉलरों का क्या हाल किया होगा, यह आप इससे समझ सकते हैं कि मेजबान अंग्रेजों ने पहले बैटिंग करते हुए 300 का आकंड़ा सिर्फ 33.1 ओवरों में ही हासिल कर लिया. लगभग 9-10 रन प्रति ओवर की दर से मार लगाई. 

वनडे में पहले बैटिंग करते हुए सबसे ते 300 रन

ओवर  टीम    बनाम साल 
33.1इंग्लैंडऑस्ट्रेलिया2018
34.1भारतश्रीलंका2009
35.4भारतबांग्लादेश2022
35.5भारतअफगानिस्तान2026

दौ सौ रन की रिकॉर्ड साझेदारी 

वहीं, इशान किशन और शुभमन गिल ने जहां अफगानी टीम की जोरदार धुलाई की, तो उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 224 रन की साझेदारी सिर्फ 140 ही गेंदो पर कर डाली. और उन्होंने यह ासझेदारी 9.60 रन प्रति ओवर की दर से की. वैसे जब बात भारत के लिए 9 रन या इससे ज्यादा रन प्रति ओवर की दर से 200 या इससे ज्यादा रन की साझेदारी की आती है, तो यह भारत के इतिहास की दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है. इससे पहले केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने 9.82 रन प्रति ओवर की दर से 127 गेंदों पर 208 रन की साझेदारी की थी. इन दोनों ने यह कारनामा साल 2023 में बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ किया था. और इस पहलू से यह साझेदारी टॉप पर बनी हुई है. वहीं, तीसरे नंबर पर इशान और विराट कोहली की साझेदारी है, जो उन्होंने 9.15 रन प्रति ओवर की दर से की थी. इन दोनों ने साल 2022 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ 190 गेंदों पर 290 रन बना डाले थे. 

यह भी पढ़ें:  शुभमन गिल का ODI में तहलका, 154 रन बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे बल्लेबाज बने

लेखक के बारे में
img
मनीष शर्मा
डिप्टी न्यूज एडिटर
उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज,लखनऊ... वीनू मांकड़ ट्रॉफी... और फिर कूच बिहार ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व करने के बाद, मनीष शर्मा का साल 2002 से राष्ट्रीय म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, India, South Africa, Cricket, India Vs Afghanistan 06/17/2026 Inaf06172026269855
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com