Ind vs Afg: ईशान किशन का मेगा रिकॉर्ड, 52 साल में दूसरे भारतीय विकेटकीपर बने, धोनी को पीछे छोड़ा

Ishan Kishan's record: साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के बीच दौरे से मानसिक थकावट की बात कह कर वापस भारत लौटे विकेटकीपर इशान किशन के लिए साल 2026 बहुत ही शानदार रहा है. और इस साल टी20 विश्व कप से पहले ठीक भारतीय टीम में जगह पाए इशान ने खुद को लगातार टीम इंडिया के लिए प्रासंगिक बना कर रखा है. फिर चाहे यह टी20 हो या फिर वनडे. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 34 रन बनाने वाले इशान ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरे वनडे में स्तर ऊंचा करते हुए शानदार अर्द्धशतकीय पारी खेली, तो वह कारनामा कर डाला, जो उनसे पहले भारतीय वनडे इतिहास के 52 साल में उनसे पहले केएल राहुल ही कर सके हैं.

दूसरे सबसे तेज एक हजारी भारतीय विकेटकीपर

जब बात भारत के लिए वनडे में किसी विकेटकीपर बल्लेबाज के सबसे तेज एक हजार रन बनाने की आती है, तो अब यह कारनामा इशान किशन के नाम पर लिखा जाएगा. इशान को दूसरे वनडे से पहले यह रिकॉर्ड बनाने के लिए 33 रन की जरूरत थी. और उन्होंने इसे आसानी से हासिल कर लिया. इशान ने एक हजार रन के लिए 26 पारियां लीं. हालांकि, केएल राहुल ने एक हजार रन 24 पारियों में बनाए हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से बल्लेबाज ज्यादा रहे हैं.वहीं, धोनी ने वनडे में एक हजार रन पूरे करने के लिए 29 पारियां ली थीं

सबसे तेज एक 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर

नाम पारी केएल राहुल 24 इशान किशन 26 एमएस धोनी 29

सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

वैसे जब बात सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है, इसमे शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर है

नाम पारी शुभमन गिल 19 विराट कोहली/शिखर धवन 24 नवजोत सिद्धू/श्रेयस अय्यर 25 इशान किशन 26

सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले शीर्ष अंतरराष्ट्रीय 5 विकेटकीपर

वहीं, जब बात जब वनडे इतिहास में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले विकेटकीपरों की आती है, तो इशान किशन अब दूसरे नंबर पर हैं

नाम पारी क्विंटन डिकॉक (द.अफ्रीका) 21 इशान किशन (भारत) 26 शाई होप (विंडीज) 27 एमएस धोनी (भारत) 29 एलक सटीवर्ट (इंग्लैंड) 31

गेंदों के लिहाज सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय

वहीं, गेंदों के लिहाज से सबसे तेज एक हजार रन बनाने के मामले में इशान किशन छठे नंबर के भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं