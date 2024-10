''मैं नंबर 6 या 7 पर...'', पाकिस्तानी पावर हिटर हुआ बागी, निकाली दिल की भड़ास

Iftikhar Ahmed Big Statement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पावर हिटर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि वह छठें या सातवें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तानी धुरंधर का कहना है कि उनका 'स्वाभाविक स्थान' नंबर 4 है. जहां वह बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. अहमद का मानना है इस स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए उन्हें पारी को संवारने और बड़े रन बनाने का समय मिलता है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर फ्लॉप होने के बाद पेशावर से ताल्लुक रखने वाले 34 वर्षीय ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद अब उपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका चाहते हैं. जिससे वह दिखा सकें कि वह वास्तव में टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं.

"My natural position is number 4. I play at this spot in domestic cricket and my performances are good while playing in the middle-order. When I play for Pakistan, I mostly play at number 6 or 7, which then becomes a little difficult for me to play to the best of my potential":… pic.twitter.com/fdXEqxyWAi