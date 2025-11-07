विज्ञापन
'अगर मैं होता तो...' पर्थ टेस्ट से पहले माइकल वॉन का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ

Michael Vaughan on AUS vs ENG Ashes Series: ये खिलाड़ी आखिरी बार पिछले दिसंबर में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज़ के चौथे मैच में टेस्ट खेला था, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

'अगर मैं होता तो...' पर्थ टेस्ट से पहले माइकल वॉन का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ
Michael Vaughan on AUS vs ENG Ashes 2025
  • माइकल वॉन ने मिशेल मार्श को एशेज़ के पहले टेस्ट में शीर्ष क्रम में शामिल करने की सलाह दी
  • मिशेल मार्श दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और तेज गेंदबाजी के खिलाफ स्थिरता के लिए जाने जाते हैं
  • जेक वेदराल्ड को शानदार घरेलू प्रदर्शन के कारण ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है
Michael Vaughan on AUS vs ENG Ashes Series: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि वह 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए मिशेल मार्श को शीर्ष क्रम में चुनते. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह दाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं और एशेज़ के पहले मैच में "इंग्लैंड को परेशान कर सकते थे". मार्श, जो सफ़ेद गेंद के प्रारूप में शानदार फॉर्म में हैं आखिरी बार पिछले दिसंबर में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज़ के चौथे मैच में टेस्ट खेला था, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

"मुझे लगता है कि मिशेल मार्श पिछले कुछ महीनों से एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं. मुझे पता है कि यह एक अलग प्रारूप है, लेकिन क्रीज़ पर उनकी स्थिरता बहुत अच्छी रही है. 2023 में हेडिंग्ले में मार्क वुड की 95 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी के खिलाफ़ उन्होंने जो पारी खेली, वह असाधारण थी, और जिस तरह से वह तेज़ गेंदबाज़ी करते हैं, उसी वजह से मैं मिच मार्श को शीर्ष क्रम में रखता."

"वह दाएं हाथ के भी हैं. फॉक्स क्रिकेट ने वॉन के हवाले से कहा, "जोफ्रा आर्चर और दो बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के बीच शीर्ष क्रम में. मुझे लगता है कि वह यह देखकर काफी खुश होंगे."

अनकैप्ड बाएं हाथ के बल्लेबाज़ जेक वेदराल्ड के पास टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका है क्योंकि उन्हें 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है और पिछले सीज़न में शेफ़ील्ड शील्ड में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वह शीर्ष क्रम में उस्मान ख्वाजा के साथ जोड़ी बना सकते हैं.

वेदराल्ड पिछले सीज़न में घरेलू शेफ़ील्ड शील्ड प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, और 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने लाल गेंद के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म को मौजूदा सीज़न में भी जारी रखा है. "मैं भी जेक वेदराल्ड का प्रशंसक हूं.

मुझे लगता है कि उन्होंने यह अधिकार कमाया है, इसलिए वह एक मौका पाने के हकदार हैं. हाल के दिनों में बिग बैश में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और वह कई वर्षों से राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खेलने का अधिकार अर्जित किया है." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया होता और मैं नहीं हूं – तो मैं मिशेल मार्श को चुनता."

ऑस्ट्रेलियाई टीम (केवल पहला टेस्ट): स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर

England, Australia, Mitchell Aaron Starc, Michael Vaughan, Cricket
