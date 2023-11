India vs New Zealand, 1st Semi-Final : मुंबई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: IND vs NZ Semifinal: Rohit Sharma एक साथ छोड़ सकते हैं चार कप्तानों को पीछे, क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड भी निशाने पर

India vs New Zealand (India vs New Zealand Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 117 मैच हुए हैं जिसमें 89 में भारत को जीत मिली है तो वहीं 50 मैच न्यूजीलैंड की टीम जीतने में सफल रही है. 7 मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला है. एक मैच टाई रहा है.

India vs New Zealand Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में India vs New Zealand के बीच 10 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 4 मैचों में जीत और न्यूजीलैंड को 5 मैचों में जीत मिली है. एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ है.

भारत संभावित XI (India Probable XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड XI (New Zealand Probable XI)

डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन

पिच रिपोर्ट India vs New Zealand, Wankhede Stadium, Mumbai )

मुंबई के वानखेड़े में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजी आसान मानी जाती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हमेशा से फायदा मिलता है. इस मैदान पर शुरू में तेज गेंदबाज अच्छा असर दिखा सकते हैं तो वहीं बाद में स्पिनर्स अपना जलवा दिखाने में सफल रह सकते हैं. लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है. उम्मीद यही है कि टॉस जीतकर टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.

Wankhede Stadium, Mumbai का ODI रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक कुल 32 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 17 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 16 बार चेज करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी टीम.

पहली पारी का औसत स्कोर: 248 रन

दूसरी पारी का औसत स्कोर: 199 रन

सबसे बड़ा स्कोर: साउथ अफ्रीका- 438/4

चेज किया गया सबसे बड़ा स्कोर: ऑस्ट्रेलिया- 293/7

India vs New Zealand, मौसम Wankhede Stadium, Mumbai,)

कोलकाता में आज मौसम साफ रहेगा. आजके दिन मुंबई में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है. यानी मैच का मजा फैन्स भरपूर ले पाएंगे.

India vs New Zealand 1st Prediction: लीग स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) को हराया है. लेकिन नॉकआउट मुकाबले में कीवी टीम भारत से आगे रही है. लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया है. हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने 100 फीसदी परफॉर्मेंस किया है. ऐसे में उम्मीद यही है कि भारतीय टीम इस मैच को भी जीतने में सफल रहेगी. वहीं, कीवी टीम आज पूरे दम के साथ भारत को हराने की कोशिश करेगी. वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 5 मैचों में कीवी टीम को जीत मिली है. पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. 60 % भारत, न्यूजीलैंड 40%